Quiénes son las 10 figuras que integran el elenco de "Fondo de olla", la obra de José María Muscari con entradas a la gorra

José María Muscari presentó a las 10 figuras que integran el elenco de Fondo de olla, su nueva apuesta teatral con entradas a la gorra.

José María Muscari quiere una fiesta en plena calle Corrientes, con entrada a la gorra y 10 figuras que el público nunca dejó de querer.

Adriana Aguirre, Marta Albertini, Victoria Carreras, Daniela la cantante, Nadia Di Cello, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyroú, Raúl Rizzo y Srta. Lee son el elenco de Fondo de olla, la obra con la que el director celebrará sus 30 años de trayectoria y que se estrenará el jueves 21 de enero en el Teatro Piccadilly.

Figuras que vivieron el pico más alto de la popularidad en la televisión, en el cine, en el teatro, en la música y que, por distintos caminos, nunca dejaron de estar en el corazón de la gente, se reúnen para llevar a cabo un éxito asegurado.

"Quiero que sea una fiesta, porque es una recuperación de lo popular, me encanta que el que no tenga dinero para poder comprar una entrada pueda ir al teatro igual, porque me encanta el encuentro con artistas tan populares y queridos y, sobre todo, porque me parece que está buenísimo que lo que está en el fondo salga a flote", declaró Muscari.

Diez artistas muy conocidos aceptaron hacer una obra que se llama Fondo de olla, y lo hicieron con humor, con orgullo y sin miedo a la polémica. Lejos de esquivar el juego, lo abrazan: en el fondo de la olla queda lo más sabroso, lo que tiene más sabor y más historia. Y eso es lo que Muscari quiere hacer salir a flote.

La otra apuesta está en la boletería. Fondo de olla se ve 'a la gorra': el público entra, disfruta del espectáculo y, al final, decide cuánto vale lo que acaba de ver. Quien no puede pagar una entrada, igual puede ir al teatro. El formato que nació en la calle desembarca así en una de las salas emblemáticas del centro porteño. Una recuperación de lo popular, sin precio fijo y sin red.

¿De qué se trata la nueva obra de José María Muscari?

José María Muscari es sinónimo de innovación. A lo largo de sus 30 años de carrera estrenó 70 obras de teatro, todas con algo en común: la creatividad. Siempre con la mirada puesta en destacarse, el director teatral no para de sorprender.

En medio del éxito de Lucio y yo, el regreso de 8 Mujeres y su primer papel protagónico en cine con PANCAKE, José María Muscari anunció que está trabajando en un nuevo espectáculo para el verano 2027.

Según se conoció, es un formato que nunca se vio en la calle Corrientes: teatro a la gorra protagonizado por famosos. El público ingresa, disfruta del espectáculo y, al final, decide cuánto vale lo que acaba de ver.

El título de la obra es Fondo de olla y llegará el 21 de enero al teatro Picadilly. Sus protagonistas serán figuras muy populares del espectáculo que aceptaron ponerle el cuerpo.

De esta manera, el teatro a la gorra, un formato que nació en la calle y en el circuito independiente, desembarcará en la calle Corrientes. Es un experimento que pone a prueba algo que el teatro comercial rara vez se pregunta en voz alta: ¿cuánto pagaría la gente si pudiera elegir?.

"Fondo de olla es mi próximo desafío y me tiene totalmente enganchado. Es la primera obra de teatro en calle Corrientes con diez famosos a la gorra. La estoy escribiendo especialmente para ellos", adelantó Muscari.

"Es un elenco que va a dar mucho que hablar y por sobre todas las cosas, nos vamos a divertir", cerró enigmático José María Muscari.