Jorge Rial confirmó su salida de Carnaval Stream: cuál fue el verdadero motivo

Jorge Rial sorprendió al anunciar su salida de Carnaval Stream, el canal del cual fue parte de sus inicios y que era uno de los pocos referentes que aún continuaba en su grilla.

Por esa razón, llamó ampliamente la atención su abrupta desvinculación y, frente a las especulaciones, decidió lanzar un comunicado para despejar estas versiones.

"Para los que preguntan por mi salida de @carnavalstream, les digo que estaba prevista para findes de octubre y por razones personales la adelanté unos días. Todo hablado en su momento", comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

Jorge Rial tras su salida de Carnaval Stream

Incluso, dejó abierta la puerta a que pueda regresar pronto: "Seguramente el año que viene retornaré al canal que ayudé a formar y disfruté durante dos años. Orgulloso de formar parte de este equipo".

Además, en una nota para Puro Show (El Trece) cerró la puerta a agarrar la conducción de Intrusos tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Estoy con la política, me va bien y tenemos por delante un año electoral".

¿Qué dijo Jorge Rial sobre el futuro de Intrusos?

Jorge Rial estuvo en Puro Show y sorprendió al elegir a Viviana Canosa como un posible reemplazo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos. Recordemos que el periodista estuvo al frente del ciclo de América TV por casi 20 años.

"Hay varios que podrían ir. Viviana Canosa es una buena... no sé si puede entrar al canal porque tiene muchos quilombos pero yo la llamaría, ojo", comenzó el conductor sorprendiendo al equipo del ciclo de ElTrece, y cuándo le preguntaron por Luis Ventura respondió: "No. Ya está. Creo, sin desmerecerlo, que es un buen acompañante. Con Marina Calabró lo hace muy bien".

Por último, Jorge Rial también mencionó a Flor de la V como un posible reemplazo: "Creo que ahora ella lo hace muy bien. Quizás en su momento no estaba lista para Intrusos pero ahora creo que sí".