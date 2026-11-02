Tras el polémico cruce que protagonizó en "PH, Podemos Hablar", la denunciante de Santiago Maratea habló sobre las colectas

Tras el polémico cruce que protagonizó Santiago Maratea con la China Ansa en "PH: Podemos Hablar", la denunciante del joven decidió hablar sobre la colecta que realizó para reconstruir "El Refugio de Eli" en Adrogué.

¿Qué dijo la denunciante de Santiago Maratea sobre la colecta?

"Llego a esto a pedido de la gente que donó para esta colecta porque no tenía respuestas desde hacía años", comenzó Natalí Rodríguez en Primicias Ya, y sumó: "A partir de ahí le pedí públicamente a Maratea que nos cuente en qué se había gastado el dinero, porque hicieron dos colectas para este refugio y el objetivo no se ve reflejado en lo construido hoy para Eli y su familia. Por supuesto que no hay nada para los animales".

"Le entregaron una casa vacía, sin muebles ni nada; Maratea mostró que, con la segunda colecta, le compraron un horno eléctrico a Eli, pero nunca llegó. La zona en la que vive Eli limita con un arroyo y hay muchos vientos en los temporales, por lo que Eli pidió que si les hacía una casa, le hiciera por favor un techo de loza para evitar que se vuele con los vientos, no se lo hicieron", continuó la joven y agregó: "Él puso a todo su equipo a trabajar en este proyecto, no es que se lo delegó a una empresa que falló. Él y su socia contrataron a dos arquitectas y fueron ellos quienes llevaron adelante las colectas, quienes administraban el dinero y el presupuesto".

"Eli y su marido nunca tuvieron en sus manos el dinero que se juntó. La plata estaba en la cuenta de una persona que ni siquiera era familiar de Eli y la segunda colecta estaba en la cuenta de una persona en Córdoba, que era la mamá de una nena para la que se estaba haciendo otra colecta", reveló la denunciante de Santiago Maratea y cerró: "La construcción que existe hoy no vale 80 mil dólares y mucho menos lo valía cuando se la construyó. No son tan fáciles las cosas con Maratea".

¿Qué dijo Javier Milei sobre la pelea entre Santiago Maratea y la China Ansa?

Fue el presidente de la nación, Javier Milei, que se metió en el debate y lo hizo a través de un comentario a un video donde Marcelo Polino habla del tema con el periodista Juan Etchegoyen.

El video con este fragmento de la charla entre los periodistas fue citado por Milei para apuntar, de nuevo, contra el periodismo: "Gravísimo. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka".

Y sumó: "Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina y en especial para el caso del periodismo político".