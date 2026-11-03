Santiago Maratea publicó un furioso descargo contra quienes cuestionaron sus colectas: "No me escondo de nada"

Santiago Maratea subió a su Instagram un extenso video donde da su versión de los hechos vinculados a diversas colectas que realizó y a las acusaciones que recibió. Su contundente respuesta generó un revuelo en las redes y reavivó el debate sobre sus iniciativas solidarias.

¿Qué dijo Santiago Maratea sobre quienes cuestionaron sus colectas solidarias?

Si la idea del influencer al responderle de la manera en que lo hizo a la China Ansa en el programa de Andy Kusnetzoff era terminar de una vez por todas con las críticas y cuestionamientos hacia él, el resultado fue diametralmente opuesto. De hecho no solo no las aplacó, sino que resurgieron en medios y redes.

En las últimas horas, Maratea volvió a ser el centro de la polémica al subir un video con su opinión respecto de todo lo sucedido y de todo lo que se lo acusa.

"Hay periodistas que, cuando no encuentran miles de personas que desconfíen, buscan a una sola y pretenden hablar en nombre de miles. Una cosa es representar un reclamo colectivo. Otra es inventarlo", escribió Santiago para acompañar la filmación que hizo en su casa mientras se afeitaba y tomaba mate.

"Está circulando que se me hicieron demandas y mediaciones y yo nunca me presenté. Supuestamente se hicieron dos mediaciones a las cuales yo nunca me presenté que son por daños y perjuicios. Eso lo cuenta Fernanda Iglesias y es mentira, porque en las mediaciones no solamente me presenté, sino que yo mismo las hice", explicó.

Y agregó al respecto: "Fernanda Iglesias está diciendo que yo no me presenté a una mediación cuando a Fernanda Iglesias también le hice una demanda por daños y perjuicios y nunca la respondió. O sea, qué cara dura, Fer. Te estoy haciendo una demanda y no te presentás y me acusás a mí de no haberme presentado a una mediación a la cual sí me presenté y aparte yo la generé".

Enseguida, lanzó una chicana contra la periodista y la desafió a que lo llame directamente ella: "Imagino que habrá sido una equivocación. De ser así, contáctame, tenés mi número, decime a qué dirección te mando la demanda y avancemos con la mediación en la cual vos no te presentaste".

Pero también apuntó contra Natalí Rodríguez, la influencer que lo denunció y que volvió a salir en los medios justamente por el escándalo que protagonizó en PH, Podemos Hablar.

"A la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perro fue una estafa, que no se hizo nada y demás. En esa misma mediación, esta influencer hizo lo que se llama reconvención, que es como un retruco", disparó.

Y sumó en el mismo sentido: "Vos me demandaste a mí, ahora yo te demando a vos. Pero fue la misma mediación. No solamente que me presenté, sino que yo la generé. Aunque después me cantaron retruco y también me presenté en el retruco, pero porque era la misma mediación".

Santiago Maratea apuntó contra Fernanda Iglesias y Natalí Rodriguez, la denunciante

Luego de responderle a Fernanda Iglesias y a Natalí Rodríguez, el influencer se refirió a la rendición de cuentas que se le exige en la justicia tras las denuncias en su contra: "Están diciendo que me hicieron una demanda por rendición de cuentas, que yo rinda cuentas de aquella colecta del refugio de perros".

Y explicó: "Esa demanda se hizo hace poco y el juez todavía no dio traslado. No dio traslado quiere decir que no hizo que la demanda salga todavía. Entonces, a mí nunca se me notificó todavía, pero no es que no me encontraron".

Maratea dejó en claro que la demanda ni siquiera salió y que, para que esto suceda, el juez tiene que dar traslado, algo que todavía no pasó: "Yo me estoy enterando que se me hizo una demanda porque lo pusieron en los medios hoy. Grave error, porque ahora me da la oportunidad a mí de presentarme espontáneamente qué es lo que voy a hacer".

Y lanzó: "Yo no me escondo de nada, me presento donde quieran, no tengo ningún problema".

Para intentar dejarla en evidencia, Maratea explicó que Natalí necesitó de, al menos, una persona que haya puesto plata en la colecta, porque ello no lo hizo y por este motivo convocó a alguien que sí lo hizo: Sara Rocío Frías.

"No tengo ni idea quién es, pero aparece en la demanda. Como que ella le cedió un poder mediante un escribano para que la influencer tenga el derecho de demandarme por la plata que puso Sara Rocío Frías en la colecta y ahora me demanda para que yo sí le presente rendición de cuentas", señaló Maratea.

Pero, según él, la estrategia no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en los estrados judiciales: "Si yo hice una colecta donde juntamos 18.500.000 pesos y vos pusiste 50 pesos, yo te puedo rendir cuentas de los 50 pesos que pusiste. Mi vida, vos no podés poner 50 pesos y pedirme que te rinda cuentas de 18.500.000".

Y sumó en el mismo sentido: "Yo no tengo drama en rendir cuentas de cada peso. Ahora, vas a tener que conseguir que cada persona que puso en esa colecta y duda de qué pasó con la plata y quiere que yo le rinda cuentas, te dé a vos el derecho de hacerme una demanda para que yo rinda cuentas de la plata que puso cada persona".

Según Santiago, detrás de todo esto hay un interés claro de desprestigiarlo: "Lo que querés instalar es que toda Argentina está en contra mío porque nadie confía en mí, porque todos saben que yo robé plata y todos quieren que yo rinda cuentas de lo que pasó, pero yo me estoy escondiendo de la justicia y de los medios".

¿Qué dijo Santiago Maratea acerca de lo sucedido con la China Ansa en PH, Podemos Hablar?

"Lo que yo estoy haciendo ahora y lo que hice el otro día en PH no solamente es defender mi buen nombre y honor, sino también defender un legado de miles y miles de chicos y chicas que pusieron plata en colectas para conseguir cosas increíbles y demostrar que una vez en Argentina sí pasó algo bueno, que sí demostramos que organizándonos las personas que queremos avanzar y progresar y que a este país le vaya cada vez mejor, lo logramos", se explayó.

Y agregó al respecto: "Yo no voy a permitir que 3, 4 personas quieran instalar que en Argentina siempre todo es una mierda, que nunca nada va a cambiar y que todos son unos chantas, porque no es así. Fuimos miles y miles de personas las que logramos cosas increíbles a través de las colectas que yo hacía y yo voy a defender ese legado y yo voy a defender a esa gente".

¿Qué dijo Fernanda Iglesias sobre Santiago Maratea?

La periodista lo acusó de haber hecho "un negocio con la solidaridad" y de no rendir cuentas correctamente sobre los fondos recaudados para el refugio de animales de Adrogué.

En las últimas horas, Fernanda publicó parte de un acta de la mediación prejudicial que involucra a Maratea para desmentir a quienes aseguraban que Natalí Rodríguez no había ido a la justicia a radicar la denuncia, sino solo a los medios.