Ángel Di María y Jorgelina Cardoso le dedicaron emotivos mensajes a su hija Pía en redes por su cumpleaños

Este martes 3 de noviembre es el cumpleaños número 9 de Pía, la hija menor de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, y sus papás decidieron dedicarle emotivos mensajes desde sus redes sociales.

¿Qué le escribió Ángel di María a Pía por su cumpleaños?

El futbolista de Rosario Central subió a sus historias de Instagram una foto de la joven en un barco, y escribió: “Feliz cumpleaños, mi terremoto. Deseo que sigas siendo muy feliz".

La historia que compartió Ángel Di María.

Pero eso no fue todo, ya que Ángel di María también destacó la personalidad de Pía: "Que sigas alegrándonos cada día de nuestras vidas con tus locuras, tu amor, tu dulzura y toda esa energía hermosa que tenés. Te amo muchísimo, flaquita hermosa”

¿Qué le escribió Jorgelina Cardoso a Pía por su cumpleaños?

Por su parte, la esposa del campeón del mundo también compartió varias imágenes de la pequeña en su cuenta oficial de Instagram, donde se la veía en varias etapas de su vida.

La historia que compartió Jorgelina Cardoso.

Junto a las mismas, Jorgelina Cardoso le escribió a Pía: “Muy feliz cumpleaños a mi bebito, deseo con el alma que siempre seas feliz. Te amo con todo mi corazón”.