Fernanda Iglesias apuntó contra Andy Kusnetzoff tras el cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa: "Involucionó"

Tras el polémico cruce que protagonizaron la China Ansa y Santi Maratea en "PH, Podemos Hablar", Fernanda Iglesias sorprendió al apuntar contra Andy Kusnetzoff y cuestionó su desempeño como conductor del ciclo.

¿Qué dijo Fernanda Iglesias sobre Andy Kusnetzoff?

"Sos un burro, no leés los diarios, no te informás. Porque hay un montón de temas que nosotros no tratamos, pero sabemos", comenzó sin filtros la panelista y sumó: "Mirtha Legrand con 100 años sabe la vida de cada uno de sus invitados y seguramente si hay dos invitados que empiezan a discutir, Mirtha sabe de lo que están hablando".

"Lo que no hace Andy es interiorizarse de lo que pasa con sus invitados. No lo sé esto, pero por lo que se ve al aire, entonces el programa no es de Andy, es de su producción", continuó Fernanda Iglesias en Puro Show y agregó: "No es un programa que produce él, no tiene idea. Él va, cree que con su carisma basta o con su fama o su buen marketing que tuvo. Es un chico que no maneja más de 100 palabras en español. Es más viejo que yo y sigue siendo un adolescente de 15 años".

Por último, la figura opinó sobre el desempeño de Andy Kusnetzoff en "PH, Podemos Hablar": "Y creo que es el único conductor de la televisión que involucionó".

¿Qué dijo Juana Viale sobre Andy Kusnetzoff y la prensa?

“Comportate, por favor, que esto es un programa serio”, comenzó la conductora en "La noche de Mirtha", y sumó picante: “Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto…”.

Sin querer profundizar en el tema, Juana Viale cerró sobre Andy Kusnetzoff: “Nosotros somos puro amor”. Por su parte, Yanina Latorre le respondió en sus redes sociales y escribió: “Avísenle que para que te levanten es con temas y personajes interesantes”.