Rating: cuánto midió Masterchef Celebrity y la gala de los Premios Ídolo 2026

El domingo 1 de noviembre, la emisión de Masterchef Celebrity fue lo más visto de Telefe y del día en general. La gala de los Premios Ídolo logró meterse en el top five.

La peña de Morfi (telefe), en el horario de las 12 hs., midió 2.7 puntos. Quedó segundo en su franja y es la emisión más baja del año en lo que va del ciclo.

La familia Ingalls (eltrece) promedió 3.8 puntos. Ganó su franja y fue lo más visto del canal.

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El top five

MasterChef Celebrity 12.1 MasterChef Celebrity la definición 9.9 Pasapalabra 8.2 Pasapalabra emisión especial 5.7 Premios Ídolo 4.1

Los promedios

Telefe 4.7

El Trece 3.2

América TV 1.0

El Nueve 0.9

NET 0.3

Canal 7 0.2

Alpha TV 0.1