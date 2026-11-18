Este miércoles 18 de noviembre, Yanina Latorre y Edith Hermida sorprendieron al protagonizar un tenso ida y vuelta al aire de Sálvese quien Pueda tras sus años de enfrentamiento.

¿Cómo fue el cruce de Yanina Latorre y Edith Hermida?

“Después de todas las veces que me hiciste mierda, me dijiste loro, te burlaste de mi con Beto...”, comenzó filosa la conductora del ciclo de América TV, y sumó: “Yo no me olvido, tengo mucha memoria”. “Te hacés la copada y sos más conchuda que yo. Te dicen la conchuda tus compañeros”, agregó sin filtros.

Lejos de apuntar contra Yanina Latorre, Edith Hermida decidió darle la razón y cerró el ida y vuelta diciendo: “Sí, un poco me critican porque me paso un poquito de rosca, pero no me importa”.

¿Qué dijo Edith Hermida sobre Rocío Robles y su relación con Adrián Suar en MasterChef Celebrity?

Días atrás hizo una especie de parodia de entrevista y le preguntó a la modelo cómo había conocido al gerente de programación de El Trece.

Sin dejarla terminar la respuesta, la periodista lanzó sin ponerse colorada: "¿La primera vez que saliste con Suar, lo hicieron?". Tras la respuesta negativa de Rocío, Edith insistió: "¿Cuánto esperaste para entregar la masita?".

Esta vez, volvió a referirse a su compañera en el programa del lunes 16 de noviembre en duros términos. "Rocío Robles es de lo peor. Porque tiene cara de buena, pero es bravísima, ¿viste? Me molesta un poco cómo es. Hay que bajarla. Ya está", comenzó comentando la periodista.

Enseguida, explicó por qué le molesta: "Es la generación que roba los candidatos que son para mí, ¿entendés? O sea, los candidatos míos, como Suar y todos los de 50 y pico, buscan pendejas como ella".

Y agregó en el mismo sentido: "Entonces, yo tengo que buscar más arriba, a los viejos decrépitos. No, no quiero decrépitos".