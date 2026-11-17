Recientemente, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín comenzaron a protagonizar fuertes rumores de desgaste en su relación. Sin embargo, este martes 17 de noviembre, el actor chileno decidió desmentirlo en Sálvese quien Pueda.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su vínculo con Anita Espasandín?

"Eso no es verdad, estamos bien. He estado trabajando mucho entre España y Argentina. Vine toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien", aseguró el actor durante su móvil en el ciclo de América TV.

Sin embargo, Yanina Latorre reveló sobre la relación entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: "Benjamín no está pasando un buen momento, está trabajando mucho afuera, todo el tema de los hijos, y a Anita le cuesta cada vez más sostener", y cerró: "Tienen como una crisis, desencuentros, peleitas. Los vieron varias veces peleando en público y hace poco alguien los vio peleando en una gala. Las cosas no están bien, pero se apoyan mutuamente".

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la paternidad a distancia?

Benjamín Vicuña abrió su corazón al hablar de las dificultades de la paternidad a distancia, sobre todo cuando los hijos tienen padres separados.

En medio de distintas versiones que aseguran un enojo por parte del actor con La China Suárez por no enviar a sus hijos al colegio, estuvo presente en el programa chileno Vértigo donde tuvo que responder algunas preguntas incómodas.

Entre esas, explicó por qué decidió no vivir en Chile y residir en Argentina: "Acá tengo a mis amigos del colegio, mis papás, mis hermanos... Pero, los que somos padres, sabemos que hay una necesidad de poder estar cerca de ellos, de poder estar en el día a día y creo que con eso no se transa".

Entonces, blanqueó algunas condiciones que pone cuando se tiene que ir a grabar al exterior como hace poco lo hizo en España: "Lo manejo igual que todos los padres, reinventándome, buscando posibilidades. Con respecto a los tiempos, y ahí mi representante siempre me quiere matar, de volver a mi casa y estar filmando 10 o 12 días como mucho. Es lo que puedo y son las condiciones que pongo y gracias a Dios me las cumplen, puedo ir y venir".

"Creo que no hay ninguna fórmula, tratar de tener un buen diálogo con las mamás y entender que, más allá de que uno esté separado, la familia perdura y hay que buscarle la vuelta por el bienestar de los niños, más allá de los problemas de los adultos", finalizó sobre la importancia de ponerse de acuerdo con sus exparejas.