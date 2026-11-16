Tras la venta de Mandarina Contenidos y la posibilidad de un inminente pase de Yanina Latorre a Canal 9, desde Puro Show Fernanda Iglesias reveló quién sería su reemplazo si la conductora decide quedarse en América TV.

¿Quién sería el posible reemplazo de Yanina Latorre?

"Para mí está para hacerlo, es una de las personas que América quizo retener y cuándo lo llamaron le dijo que se debe a Mandarina", comenzó Fernanda Iglesias en el ciclo de ElTrece.

"Al que le ofrecieron conducir Sálvese quien Pueda es Pepe Ochoa, muy laburador", continuó la panelista y desde el equipo de PuroShow comentaron: "Es gracioso y es ducho, cuándo lo hizo lo hizo muy bien".

¿Qué dijo Yanina Latorre tras la venta de Mandarina?

Tras unos días de incertidumbre y de pensar sobre el futuro de cada uno, fue Yanina quien aprovechó a expresarse en su programa radial Yanina 107.9 en El Observador y aclaró: "Mi decisión no depende de Ángel. Mi decisión depende de mí".

"Estoy bastante más definida que la semana anterior. No lo charlé con nadie, solo con mi marido", aseguró. Además, lanzó una crítica sobre un canal: "El Nueve no tiene identidad".

"Mi respuesta cuando me ofrecieron El Nueve, me dijeron 'imagínate si vos y Ángel van a El Nueve y lo levantan'. Yo no tengo ganas de vivir de levantando canales, que lo levante otro. Acá estoy instalada", afirmó la conductora sobre su actualidad en el actual canal al que pertenece.

Por otra parte, volvíó a elogiar a América TV y remarcó: "Este es el mejor año de América desde que yo estoy en América".

Con sus declaraciones, todo daría a entender que Yanina Latorre seguiría con la conducción de Sálvese quien pueda en América TV, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.