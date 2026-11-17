Edith Hermida habló en MasterChef Celebrity (Telefe) sobre la relación entre Rocío Robles y Adrián Suar. La periodista no se cayó nada y lanzó sin vueltas: "Hay que bajarla".

¿Qué dijo Edith Hermida sobre Rocío Robles y su relación con Adrián Suar en MasterChef Celebrity?

A medida que transcurren los programas, la periodista va adquiriendo cierto protagonismo por sobre el resto a partir de sus polémicas opiniones -un poco en broma, un poco en serio- de algunas de sus compañeras de reality.

Recientemente, Lizy Tagliani expuso la estrategia de Hermida mostrando un mensaje que envió la periodista al chat del programa. "Nos está usando para armar su carrera", disparó sin vuelta la humorista.

Tampoco es la primera vez que Edith habla sobre la pareja Robles-Suar. Días atrás hizo una especie de parodia de entrevista y le preguntó a la modelo cómo había conocido al gerente de programación de El Trece.

Sin dejarla terminar la respuesta, la periodista lanzó sin ponerse colorada: "¿La primera vez que saliste con Suar, lo hicieron?". Tras la respuesta negativa de Rocío, Edith insistió: "¿Cuánto esperaste para entregar la masita?".

Esta vez, volvió a referirse a su compañera en el programa del lunes 16 de noviembre en duros términos. "Rocío Robles es de lo peor. Porque tiene cara de buena, pero es bravísima, ¿viste? Me molesta un poco cómo es. Hay que bajarla. Ya está", comenzó comentando la periodista.

Enseguida, explicó por qué le molesta: "Es la generación que roba los candidatos que son para mí, ¿entendés? O sea, los candidatos míos, como Suar y todos los de 50 y pico, buscan pendejas como ella".

Y agregó en el mismo sentido: "Entonces, yo tengo que buscar más arriba, a los viejos decrepitos. No, no quiero decrepitos".