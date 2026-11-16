Lizy Tagliani criticó una polémica actitud de Edith Hermida en MasterChef Celebrity: "¡Quedé helada!"

Lizy Tagliani no se anduvo con vueltas y apuntó contra su compañera de MasterChef Celebrity (Telefe) de intentar usarlos en su propio beneficio.

¿Qué dijo Lizy Tagliani sobre Edith Hermida en MasterChef Celebrity?

Bastó que Wanda Nara se acercara a su isla para que la humorista, en segundos, se despachara contra su compañera del reality culinario. "Ay, ojalá que hayas terminado, porque quiero hablar de todo con vos", dijo la conductora a modo de pie para iniciar la charla con la participante. "Yo voy a contarte un secreto", disparó Lizy sin mucha vuelta.

Y comenzó relatando: "Fui a tirar una buena onda, así como 'bueno, calmate, tranqui, no pasa nada' y me dijeron 'no te preocupes por mí, chiquita'".

En los insert, Lizy amplió su indignación ante la actitud de su compañera que, hasta el momento, no había mencionado su nombre. "Ya la gente se empieza a perseguir, se cree que uno se va a levantar y tiene puñales en la espalda", señaló.

Frente a Wanda, Lizy imitó en forma de burla a la persona de la que hablaba y repitió: "'Linda, no te preocupes por mí', me dijo 'yo puedo, me arreglo sola'. ¡Quedé helada!"

Lizy no dudó en mostrar el mensaje que Edith mandó al WhatsApp

Y sumó en la entrevista personal: "A mí no me importa, yo digo el nombre, pero no tiene sentido, porque estamos todos conviviendo".

Luego de reconocer que hay internas y divisiones entre los participantes del reality de cocina. Ahí fue cuando, la humorista reveló de quién estaba hablando: "Están las divinas y las 'conchudith'".

Enseguida, Lizy explicó: "Porque Edith nos manda mensaje para armarse sus previas. Entonces, nos digita". Sorprendida, Wanda preguntó: "Ah, pero ¿es todo armado lo que hace? pensé que era fluido, natural".

Envalentonada, Tagliani explicó indignada lo que proponía Hermida y fue más allá. Mostró un chat del Whatsapp grupal donde se compañera escribió: "Les voy la dar la data para mi apodo Conchudith".

La reflexión de Lizy fue contundente: "Quiere que nosotros le montemos el personaje para que ella eleve, dice que después gana y nos reparte la plata".

Y cerró con una frase lapidaria que generó revuelo en la red: "Nos está usando para armar su carrera".