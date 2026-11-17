Yanina Latorre sorprendió al hacer una confesión al aire sobre el enamoramiento platónico que tiene desde hace muchos años con Mike Amigorena.

La conductora estuvo al frente del stream react de MasterChef Celebrity (Telefe) mientras que reemplazaba a su hija Lola Latorre y, en medio de una conversación con Lizardo Ponce, lanzó: "Mike Amigorena me encanta, cocina muy bien, lo amo".

Después de haberlo dejado boquiabierto, comenzó a hablar de sus dotes culinarios: "Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo".

"En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido", admitió pese a que nunca tuvo la posibilidad de hablarle.

"Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio", continuó contando y, hasta aseguró: "Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él".

¿Quién sería el reemplazo de Yanina Latorre en "Sálvese quien Pueda"?

Tras la venta de Mandarina Contenidos y la posibilidad de un inminente pase de Yanina Latorre a Canal 9, desde Puro Show Fernanda Iglesias reveló quién sería su reemplazo si la conductora decide quedarse en América TV.

"Para mí está para hacerlo, es una de las personas que América quizo retener y cuándo lo llamaron le dijo que se debe a Mandarina", comenzó Fernanda Iglesias en el ciclo de El Trece.

"Al que le ofrecieron conducir Sálvese quien Pueda es Pepe Ochoa, muy laburador", continuó la panelista y desde el equipo de PuroShow comentaron: "Es gracioso y es ducho, cuándo lo hizo lo hizo muy bien".