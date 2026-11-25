Tras las especulaciones que surgieron por la venta de Mandarina al canal Nueve, hace días que se habla sobre el futuro de LAM en América TV. Ahora, una actitud de las Angelitas volvió a reavivar los rumores de pase.

¿Cuál fue la actitud que tuvieron las Angelitas en América TV?

En las últimas horas, fue Waly Leiva, el movilero de Puro Show, quién pasó por distintos programas de América TV para consultar sobre el escándalo que protagonizó Florencia de la V, sin embargo, le sorprendió la actitud de las panelistas de LAM.

Imagen reciente de las Angelitas en el estudio de LAM.

"Todas hablaron en la vereda. La gente de SQP en cambio, puede hacerlo dentro del Canal", reveló el cronista sobre las Angelitas, encendiendo nuevamente los rumores del pase de Ángel de Brito y su equipo a El Nueve.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre Mariano Chihade?

"Es un tipo joven con una vida por delante y ojalá que salga todo bien, es lo principal. Abrazo enorme para él y su familia", comenzó el productor en su canal de streaming, y sumó: "Pero mientras tanto la vida corre y, como digo siempre, la televisión no tiene corazón. Da vuelta un aparato y no vas a encontrar nada atrás".

"Mandarina se transformó en un caparazón vacío, porque quien manejaba Mandarina e iba a ser gerente de programación de Canal 9 está transitando una difícil situación y eso queda suspendido al desarrollo de la salud de Mariano", explicó Jorge Rial sobre la internación de Mariano Chihade.

Pero eso no fue todo, ya que el periodista también reveló que Yanina Latorre se quedaría en América TV y sobre Ángel de Brito detalló: "Por estas horas, pondría en duda la ida de Ángel de Brito también, ya bajó el porcentaje de que se iría. Él ya tuvo una reunión con la gente de América y todos salieron con la sensación de que había un 60% de posibilidades de que se quede en el canal".