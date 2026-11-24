Paula García le dedicó un emotivo mensaje a su marido, el camarógrafo Marcelo Dell'Isola, por su retiro de Telefe luego de 33 años.

La periodista, conductora de Este Finde (TN), publicó en su cuenta de Instagram un carrete de fotos de su pareja y lo acompañó de un extenso escrito repleto de palabras de amor y admiración.

"Después de 33 años, cerrás una etapa enorme y hermosa de tu vida. Estuve cuando empezaste, te vi crecer, disfrutar de tu profesión, comprometerte con cada trabajo y hoy tengo la alegría de acompañarte en este momento tan importante", comenzó.

"Sé cuánto amás esta profesión, cuánto la disfrutás, todo lo que aprendiste, las experiencias que viviste y las satisfacciones que te dio, también los sinsabores y las frustraciones que te ayudaron a crecer. Sé lo que implica para vos tomar esta decisión y justamente por eso te admiro aún más", añadió.

"Estoy profundamente orgullosa de vos, de que te animes a salir de ese lugar conocido y confortable para seguir apostando a nuevos desafíos. Y eso es algo que siempre admiro de vos: tu capacidad de reinventarte, de no conformarte y de seguir proyectando", destacó la comunicadora.

Pese a la tristeza por el final de esta etapa profesional de su marido, Paula García celebró que de ahora en más podrán hacer nuevos planes juntos: "La tele pierde al mejor camarógrafo y a un gran periodista, pero vos ganás algo invaluable: la posibilidad de elegir qué hacer con tu tiempo. Llegó el momento de que disfrutemos de las mañanas sin apuros, de esos pequeños momentos cotidianos, de la libertad de elegir y de todos los proyectos que todavía tenemos por delante".

"Y cómo no agradecerle a esta profesión, que no solo te dio tantas satisfacciones, sino que también hizo que nuestros caminos se cruzaran. Gracias a ella nos conocimos, nos elegimos, formamos una familia hermosa y construimos, año tras año, la vida que hoy tenemos. Sin dudas, esa es la historia más linda que nos regaló la televisión", manifestó la periodista, recordando los inicios de su matrimonio, que lleva 30 años.

"Qué hermoso poder mirar hacia atrás y reconocer todo lo que hemos construido, y mirar hacia adelante sabiendo que todavía tenemos tanto por vivir y compartir. Te amo y celebro tu valentía de animarte, una vez más, a ir por más", cerró Paula García.

Marcelo Dell'Isola, por su parte, utilizó su perfil social para aradecerle a cada una de las personas con las que trabajó durante su paso por Telefe.

"En casi 33 años de trabajo en Telefe tuve la suerte de cruzarme con muchísimas personas. Algunas se convirtieron en amigos, otras fueron compañeros de incontables aventuras y muchas dejaron su huella de una manera diferente, pero no por eso menos valiosa", expresó.

"También hubo personas con las que, quizás sin compartir tantas coberturas o momentos fuera del trabajo, construí una relación profesional excelente, basada en el respeto, la buena predisposición y el gusto de encontrarnos cada vez que nos tocaba trabajar juntos", siguió.

" (...) A veces uno piensa que las grandes historias de una carrera se construyen solamente con los grandes viajes o las coberturas extraordinarias. Pero con el tiempo descubrí que también están hechas de esos encuentros cotidianos, de los compañeros con los que da gusto trabajar y de las relaciones que se construyen desde el respeto y la confianza", reflexionó.

"Me llevo un enorme recuerdo de todos ustedes y la satisfacción de haber compartido una parte de este largo camino profesional. ¡Gracias por haber sido parte de mi historia en Telefe!", concluyó Marcelo Dell'Isola.