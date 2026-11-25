El martes 24 de noviembre, Luciana Geuna se convirtió en la séptima eliminada de MasterChef Celebrity en un mano a mano con Julieta Poggio y el programa fue lo más visto del día. Además, subió su rating a comparación del lunes.

En esta gala de eliminación, los jurados primero determinaron que mejores platos de la noche fueron los de Campi, Edith Hermida y Pablo Giralt. Por otro lado, llamaron a Rocío Robles, Luck Ra y Elizabeth Vernaci para darles también el pase a la semana siguiente con alguna corrección.

Sin embargo, convocaron a Geuna, Julieta Poggio, Pablo Migliore y Grego Rossello, advirtiéndoles que entre ellos estaba la persona eliminada, aunque pusieron sobre la mesa la posibilidad de elegir a dos participantes debido a que al anterior semana no hubo ningún eliminado.

Por último, Germán Martitegui aclaró que Migliore y Grego estaban fuera de peligro, mientras que Luciana y Julieta quedaron en el mano a mano final.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 12.3; Pasapalabra 10.1; Masterchef Celebrity: la eliminación 9.0; Telefe noticias 8.6; Historias de corazón: Avenida Brasil 6.9

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.2; Mediodía noticias 4.8; Ahora caigo, El Zorro y Telenoche 4.3; Otro día perdido 4.2; Cuestión de peso 3.3

Los más vistos de América TV: LAM 3.1; Intrusos 2.9; Lape club social informativo 2.5; Primicias Ya 2.4; Sálvese quien pueda 2.2

Los más vistos de El Nueve: Bendita 2.6; Qué mañana! 2.2; Telenueve al mediodía 2.1; Telenueve central 1.9; Bienvenidos a ganar y Con Carmen 1.5

Los más vistos de Canal Siete: Iluminadas, Mediodía bien arriba y Se siente Argentina 0.3; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mediodía) y Mediodía bien arriba II 0.2; Canal 7 flash noticias, Canal 7 noticias (Mañana), Grip, La noche es nuestra y Las mañanas con Andino 0.1

Rating: todos los números del martes 24 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity 12.3

Pasapalabra 10.1

MasterChef Celebrity: la eliminación 9.0

Telefe noticias 8.6

Historias de corazón: Avenida Brasil 6.9

Los promedios

Telefe 7.3

El Trece 4.2

América TV 2.3

El Nueve 1.7

Canal Siete 0.2