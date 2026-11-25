Santiago Maratea sorprendió a todos al anunciar que eliminará su cuenta de Instagram, la que construyó durante más de diez años, y explicó que lo hace para dedicarse de lleno a su fundación.

¿Por qué Santiago Maratea cierra su cuenta de Instagram?

El influencer lo contó en un video que él mismo presentó como el último de la cuenta: "Bueno gente, como algunos ya se enteraron, voy a cerrar mi cuenta de Instagram y es este entonces mi último video". Y fue directo con el motivo: "Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer. No quiero vender más pistacho".

Reconoció que la frase puede sonar a chiste, pero que para él significa mucho y recordó cómo empezó: "Hace más de 10 años que abrí esta cuenta y cuando arranqué ni siquiera existía la palabra influencer. Solo éramos algunas personas que empezamos a mostrar nuestra vida en internet".

Contó que trabajó con casi todas las marcas, conoció lugares y gente, y que tuvo "un trabajo muy privilegiado". También se detuvo en lo que significó crecer a la vista de todos: "Mi paso a la adultez fue bastante público y en todo ese proceso vieron mis aciertos, mis papelones, mis cambios, mis contradicciones, mis quilombos, mis campañas, mis momentos buenos y momentos malos".

Santiago Maratea aclaró antes de que alguien lo pensara: "No es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing de nada. Simplemente voy a eliminar mi cuenta".

Y también descartó los motivos que se podían suponer: "No la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cancelé las redes, ni porque estoy enojado con Instagram. De hecho, todo lo contrario: yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida".

Tampoco habló mal de lo que hizo hasta ahora, sino que señaló que no quiere usar sus recursos "para venderles la nueva Coca-Cola sin cafeína o el nuevo queso con 40 gramos de proteína".

Santiago Maratea decidió hacer un cambio drástico en su vida

Pero aclaró: "No tengo nada en contra de eso. Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo. Pero simplemente ya no lo quiero".

Sobre el cambio de época, opinó que "el mundo de los influencers cambió muchísimo". Recordó que antes había algo novedoso en ver en pantalla a alguien normal, cuando solo se consumían artistas, actores y futbolistas, y que hoy hay miles de influencers. Para él, eso es positivo pero que siente que en su caso esa etapa se terminó.

Enseguida Maratea explicó qué va a hacer de ahora en adelante. "Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación que se encargará principalmente de lo que es salud infantil".

Explicó que el proyecto ya arrancó y que la cuenta de la fundación está activa, aunque en privado. Quienes forman parte de ella, contó, "hace unos meses que me ven hablando y compartiéndoles las ideas que tengo".

Por eso mismo no cambió el nombre de su cuenta actual para convertirla en la de la fundación. Aclaró que, esta vez, no esta pensando en cuánta gente va a ver el video, sino en cuántas personas quieren ser parte del proyecto.

La cuenta de Instagram de la fundación de Maratea

Dijo que "seguramente algún día la cuenta sea pública", pero que por ahora quiere un espacio reservado para quienes tengan un interés genuino. Y dejó una invitación abierta: "Cualquiera de ustedes está invitado, pero quiero que sea una elección".

El influencer se refirió a los 3 millones 400 mil seguidores, de la seguridad laboral y de los recuerdos que quedan atrás: "No es solamente cerrar una aplicación. Hay más de 10 años de mi vida acá".

Y reconoció: "Me da miedo porque no sé si va a funcionar, no sé si mañana la fundación se va a convertir en lo que yo quiero que se convierta, no sé si voy a mirar para atrás y decir 'che, valió la pena soltar todo lo que me daba comodidad'".

Y dejó una frase que resume su decisión: "No voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione".

Maratea reveló que no quiere ser más influencer

Aclaró además que no termina una etapa porque haya fracasado: "La estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito". Y prometió empezar de nuevo, "aunque no realmente desde cero porque me llevo conmigo estos 10 años de tanto aprendizaje".

El final del video lo dedicó a agradecer: "Gracias por haberme mirado, por haberme bancado, por haberme puteado, por haberse reído conmigo. Gracias por haber confiado en mí, gracias por haber desconfiado también".

Y se despidió con una reflexión: "Hay algo raro en despedirme casi con nostalgia de millones de personas a las cuales la gran mayoría nunca conocí. Qué suerte tuve y qué linda vida me dieron. Así me despido, chau".