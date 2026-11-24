Florencia de la V quedó en el centro de polémica no solo por el sorpresivo fin de Los Profesionales de siempre (El Nueve), sino también porque sus panelistas se enteraron al aire mientras ella hacia el anuncio. Ahora, la conductora hizo su descargo y explicó qué pasó.

¿Qué dijo Flor de la V sobre el fin de Los Profesionales?

La conductora dio su versión de los hechos en una cordial charla con Ángel de Brito en LAM (América). "Fue un día difícil el viernes porque la verdad que no me lo esperaba", comenzó diciendo.

Flor habló de su situación en el canal del Grupo Octubre y expresó su insatisfacción por el cambio de horario que, según ella, la perjudicó: "Tengo contrato un año más con El Nueve y la verdad estuve peleando durante todo el año para volver a mi horario que era el de las 13.30 a las 2 de la tarde".

Incluso no descartó recurrir a sus abogados para que se respete lo acordado: "Estuve luchando todo el año yendo a hablar para que me vuelvan a poner en mi horario. Yo tengo mi horario por contrato también, lo tengo puesto en el contrato entonces yo dije 'bueno de última instancia apelaré a los abogados para volver a mi horario'".

"A mí me perjudicó el cambio horario, teníamos un promedio mucho mejor durante todo el año y el cambio de horario me mató y no era algo que yo hubiera querido ni que elegí ni nada", reconoció Florencia.

También se refirió a cómo se enteró del levantamiento de su programa: "Me dicen 'bueno se compró Mandarina y con esta compra tu horario ya está ocupado, así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales', así ni más ni menos".

Y sumó en relación con el canal: "La verdad que me dieron la posibilidad de contarlo a mí que es lo único que le tengo que agradecer al canal".

El punto tal vez más polémico fue el hecho de que los panelistas de su programa se enteraron que se quedaban sin trabajo a partir del 31 de enero mientras la conductora lo anunciaba al aire.

"Hubo un total malentendido, cuando yo hablo con mi productora, que ese día para mí también fue un día bastante movilizador porque fue el día de la memoria trans y yo tuve muchas notas previas antes de entrar al canal y la verdad que estaba muy movilizada, entonces cuando se lo comunico a ella, ella me dice 'bueno yo se lo digo al equipo'", comenzó relatando.

Flor de la V también dejó en claro que no tuvo oportunidad de hablarlo antes con su equipo: "Yo subí muy justo para el aire, tuve que retocarme porque estaba bastante afectada y lo dije al final y yo hasta el aire mismo les digo 'yo pensé que se los habían comunicado', pero no fue ninguna mala intención, ni mala leche".

La explicación que da la conductora fue que cuando su productora le dice que va a comunicárselo al equipo, ella interpreta que incluía a los panelistas. Luego se supo que no fue así porque no querían que la información se filtrara a las redes antes del anuncio oficial de Florencia.

"Mi productora también quedó impactada porque nadie esperaba esto, quedó shockeada. Ella me dijo 'yo le cuento el equipo' y yo interpreté que le iba a contar a todos. Y me dijo 'le dije solamente a la producción, al panel no le dije porque tampoco quería que se filtre'", explicó.

Flor de la V habló en LAM del levantamiento de su programa.

Florencia de la V aprovechó para reflexionar acerca de cómo se considera que es tratada en los medios y redes sociales. "A mí me pasa algo Ángel que no importa como lo diga: todo lo que yo haga va a quedar mal, todo lo que yo diga siempre soy criticada, siempre soy cuestionada", disparó.

Y sumó en el mismo sentido: "No estoy enojada. Estoy sorprendida que todo el tiempo me estén atacando, me estén queriendo cuestionar o hacerme quedar mal con situaciones que no tengo nada que ver".

"¿No viste que todo el mundo dice que 'ay como no les dijo, que poco empática' pero yo daba por descontado que ellos sabían, jamás me imaginé que no sabían", reconoció.

"No hay ni mala fe, ni mala leche, no hay absolutamente nada. Yo me senté en el programa creyendo que todos sabían y hasta me sorprendo al aire cuando me doy cuenta de que no era así", agregó la conductora en diálogo con de Brito.

La entrevistada resaltó que nunca es grato enterarse que te levantan y encima tener que hacer todo el programa durante dos horas y después anunciarlo: "Me encantó tener la posibilidad de decirlo, me parece que estuvo buenísimo no haberme enterado -como me pasó en América- por los pasillos".

Finalmente, Florencia de la V reveló detalles de las condiciones en las cuales hace su programa en El Nueve, algo que seguramente no agradó a las autoridades del canal: "La verdad que trabajamos un montón, es un programa que cuesta muchísimo hacerlo, competimos con muy bajos recursos porque no tenemos ni cámara, no tenemos absolutamente nada. Con lo poco que tenemos sacamos un programa al aire".