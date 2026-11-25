Ángel de Brito publicó un misterioso mensaje a través de sus redes sociales tras el revuelo por la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y llamó la atención de todos respecto al futuro de LAM en América TV.

En sus historias de Instagram, el conductor compartió un mensaje contundente y escribió: "Decisión tomada".

Esto comenzó a generar distintas especulaciones sobre su futuro en el canal, aunque por el momento, se desconocen detalles de lo que sucederá.

El misterioso mensaje de Ángel de Brito por el futuro de LAM. (Captura Instagram: @angeldebritooki)

En las últimas horas, se confirmó que Mariana Fabbiani será la nueva figura de Canal 9 para el 2027 con DDM y que no volverá a América TV. Mientras tanto, su programa se seguirá emitiendo en la pantalla hasta fin de año para luego desembarcar en otro canal.

Mariana Fabbiani no vuelve a América TV. (Captura: X)

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y el futuro de Ángel de Brito y Yanina Latorre todavía es una incógnita.

Sin embargo, al aire de Ángel Responde (Bondi Live), el periodista confirmó que "habrá cambios en LAM a partir de diciembre" y contó: "Ahora se va Nazarena Vélez, a Juli Argenta la tenemos todavía de licencia (por maternidad) y Carla Czudnowsky se va de vacaciones. Así que habrá reemplazos, nuevas figuras en LAM incorporándose".

A su vez, el ciclo sumó a una nueva cronista: Dolo Villalba, quien anteriormente fue productora de LAM y en el último tiempo trabajó como notera de Flor de la V en El Nueve.

"Dicen que siempre se vuelve al primer amor...", escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

Dolo Villalba se sumó a LAM.

"Hoy volví a LAM después de casi 2 años pero esta vez con otro rol, el de cronista, y aunque no sea nueva, genera sensaciones de primera vez", expresó.

De esta manera, el programa de LAM (América TV) conducido por Ángel de Brito llegará a fin de año con nuevas figuras y algunas modificaciones.