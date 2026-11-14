sábado 14 de noviembre del 2026
Contundente Hoy 17:31

El picante mensaje de Ángel de Brito sobre el futuro de LAM en América TV: "No se coman cualquier versión"

El conductor volvió a hablar tras los rumores sobre la continuidad de su programa y fue tajante. Además, apuntó contra los operadores y los gremialistas.

Ángel de Brito en LAM
Ángel de Brito en LAM | Captura: América TV

Ángel de Brito publicó un mensaje en las últimas horas sobre LAM y Denise Dumas, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de su programa en América TV tras la venta de Mandarina Contenidos.

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de la productora de contenidos Mandarina, la cual Mariano Chihade vendió en los últimos días al Grupo Octubre.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

Sin embargo, el conductor reveló una decisión que tomaron las autoridades del canal. "América convocó a Denise Dumas para conducir en el verano el horario de las 20 hs. Convocó a Laura Ubfal, Pilar Smith y Karina Iavícoli para ser sus panelistas. Con la misma escenografía actual", contó.

"Es un orgullo que confíen en el programa que armé y no pongan a otro conductor o conductora", aseguró.

El mensaje de Ángel de Brito sobre LAM y Denise Dumas
El mensaje de Ángel de Brito sobre LAM y Denise Dumas. (Captura Instagram: @angeldebritooki)

Luego, habló sobre los rumores y las posibles internas que se podrían haber generado sobre el futuro de los programas y de todos sus integrantes. "No se coman cualquier versión de quienes quedaron disconformes con un canal o una conductora", remarcó.

"Hay cronistas y panelistas que no lograron consolidarse y fueron reemplazados sin que eso afectara al programa", continuó.

"Pasar de un ciclo a otro no siempre es sinónimo de talento, éxito o reconocimiento. No confundan trayectoria con protagonismo, ni resentimiento con verdad", agregó.

El mensaje de Ángel de Brito sobre la continuidad de LAM
El mensaje de Ángel de Brito sobre la continuidad de LAM. (Captura Instagram: @angeldebritooki)

Por otra parte, se refirió a los planes que tiene El Nueve de cara al 2027: "Canal 9 planea desde marzo renovar toda su programación con los títulos de Mandarina: LAM, SQP, DDM, la continuidad de los noticieros, la renovación completa de la tarde, y la continuidad de Julián Weich y Bendita en un nuevo horario".

El mensaje de Ángel de Brito sobre la continuidad de LAM
El mensaje de Ángel de Brito sobre la continuidad de LAM. (Captura Instagram: @angeldebritooki)

Finalmente, Ángel de Brito lanzó un fuerte mensaje: "Todavía me resta ocuparme de los hermanitos operadores, las dos gremialistas (la dealer y la de la licencia), el animalito, Gorgory, el vago y el corto correntoso. Una sociedad destinada al abismo, pero es más divertido el wandagate".

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