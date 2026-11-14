El picante mensaje de Ángel de Brito sobre el futuro de LAM en América TV: "No se coman cualquier versión"

Ángel de Brito publicó un mensaje en las últimas horas sobre LAM y Denise Dumas, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de su programa en América TV tras la venta de Mandarina Contenidos.

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de la productora de contenidos Mandarina, la cual Mariano Chihade vendió en los últimos días al Grupo Octubre.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

Sin embargo, el conductor reveló una decisión que tomaron las autoridades del canal. "América convocó a Denise Dumas para conducir en el verano el horario de las 20 hs. Convocó a Laura Ubfal, Pilar Smith y Karina Iavícoli para ser sus panelistas. Con la misma escenografía actual", contó.

"Es un orgullo que confíen en el programa que armé y no pongan a otro conductor o conductora", aseguró.

El mensaje de Ángel de Brito sobre LAM y Denise Dumas. (Captura Instagram: @angeldebritooki)

Luego, habló sobre los rumores y las posibles internas que se podrían haber generado sobre el futuro de los programas y de todos sus integrantes. "No se coman cualquier versión de quienes quedaron disconformes con un canal o una conductora", remarcó.

"Hay cronistas y panelistas que no lograron consolidarse y fueron reemplazados sin que eso afectara al programa", continuó.

"Pasar de un ciclo a otro no siempre es sinónimo de talento, éxito o reconocimiento. No confundan trayectoria con protagonismo, ni resentimiento con verdad", agregó.

El mensaje de Ángel de Brito sobre la continuidad de LAM. (Captura Instagram: @angeldebritooki)

Por otra parte, se refirió a los planes que tiene El Nueve de cara al 2027: "Canal 9 planea desde marzo renovar toda su programación con los títulos de Mandarina: LAM, SQP, DDM, la continuidad de los noticieros, la renovación completa de la tarde, y la continuidad de Julián Weich y Bendita en un nuevo horario".

El mensaje de Ángel de Brito sobre la continuidad de LAM. (Captura Instagram: @angeldebritooki)

Finalmente, Ángel de Brito lanzó un fuerte mensaje: "Todavía me resta ocuparme de los hermanitos operadores, las dos gremialistas (la dealer y la de la licencia), el animalito, Gorgory, el vago y el corto correntoso. Una sociedad destinada al abismo, pero es más divertido el wandagate".