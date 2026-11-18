Mariano Chihade fue sometido a una intervención quirúrgica este miércoles 18 de noviembre, y fue Jorge Rial desde Ensalada Rusa quién reveló cómo afectó a los pases entre América TV y El Nueve el preocupante cuadro de salud del fundador de Mandarina.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre Mariano Chihade?

"Es un tipo joven con una vida por delante y ojalá que salga todo bien, es lo principal. Abrazo enorme para él y su familia", comenzó el productor en su canal de streaming, y sumó: "Pero mientras tanto la vida corre y, como digo siempre, la televisión no tiene corazón. Da vuelta un aparato y no vas a encontrar nada atrás".

"Mandarina se transformó en un caparazón vacío, porque quien manejaba Mandarina e iba a ser gerente de programación de Canal 9 está transitando una difícil situación y eso queda suspendido al desarrollo de la salud de Mariano", explicó Jorge Rial sobre la internación de Mariano Chihade.

Pero eso no fue todo, ya que el periodista también reveló que Yanina Latorre se quedaría en América TV y sobre Ángel de Brito detalló: "Por estas horas, pondría en duda la ida de Ángel de Brito también, ya bajó el porcentaje de que se iría. Él ya tuvo una reunión con la gente de América y todos salieron con la sensación de que había un 60% de posibilidades de que se quede en el canal".

¿Por qué internaron a Mariano Chihade?

La productora Mandarina compartió el parte médico de Mariano Chihade, quien se encuentra internado en la Fundación Fleni, a la espera de una intervención quirúrgica tras la realización de estudios.

El documento oficial emitido por Fleni (sede Belgrano), con fecha 17 de noviembre de 2026 y firmado por el Director Médico, Dr. Hernán Cohen Arazi, indica que "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro".

"Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia", agregaron.

¿Qué es una imagen nodular?

De acuerdo a la Clínica Mayo, una imagen nodular cerebral es un hallazgo descriptivo en una tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) que indica la presencia de una pequeña masa o lesión redondeada en el tejido del cerebro. Este término describe únicamente la forma de la lesión en el estudio, por lo que no constituye un diagnóstico definitivo por sí mismo.