Cecilia Insinga anunció su salida de LN+, a cinco meses de su debut con Mañanas Mías junto a Robertito Funes Ugarte, y expresó su malestar por la forma en que se dio todo.

Luego de que Jorge Rial contara en Ensalada Rusa, su canal de streaming, que el programa no iba a continuar al aire, la periodista rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

"El programa lo levantan, pero a Robertito lo van a reubicar. ¿Saben a qué hora? A las cuatro de la tarde, cuando en C5N está Argenzuela", aseguró Rial.

Y añadió: "Me cuentan que Cecilia Insinga, que dejó TN después de muchos años y apostó por LN+ pero no era la voz que querían... Luis Majul pidió su cabeza, entre otros, porque las preguntas de ella incomodaban a alguien del poder. Lamentablemente, va a quedar afuera de la programación".

¿Por qué Cecilia Insinga quedó afuera de LN+?

En medio del revuelo por la información, la esposa de Diego Brancatelli comunicó de manera oficial la noticia a través de un video en sus redes sociales.

"Les quería contar que a partir del 31 de diciembre no voy a estar más en LN+. Me lo comunicaron hace un par de semanas. El programa se termina. Van a reubicar, por suerte, a todos mis compañeros, así que no se quedan sin trabajo", comenzó la conductora.

"A la única que no reubican es a mí. Entiendo que algo que dije o hice o pregunté sobre todo, porque en realidad yo no doy opinión, no doy información, puede haber molestado", expuso sobre el motivo de su salida de la señal.

"El programa no se levanta por falta de rating porque veníamos subiendo y, además, es muy bajo en general el rating del canal. Nosotros arrancamos la mañana desde cero y la empezamos a levantar. Hay días que llegamos a 1,1. Es un número bajo para la televisión, pero la televisión está baja en general. Por supuesto que cuesta mucho en un canal que el promedio creo que es 0,4, o 0,5. Programas que están instalados hace años miden poco. Ayer a la tarde hacían rayita y no medían nada. Cuando nosotros en la mañana llegamos a medir 0,6", explicó.

"Entonces, bueno, inexplicable, inentendible. Enojada, sí, obvio, triste. Me divertí, aprendí, me frustré, me enojé por algunas cuestiones que no funcionaron y que me dolieron muchísimo la dinámica del día a día del noticiero", manifestó Cecilia.

"Pero, bueno, seguiré mi camino con nuevas propuestas. Me duele, sí, la forma en que se termina porque creo haber dado todo profesionalmente y que me respondan de esta manera cuando uno dio todo, sin ningún tipo de explicación...", se quejó.

"Bueno, tal vez ahí está la explicación. Ellos sabían a quién contrataban, sabían quién era yo y cómo pienso. Y las preguntas siempre las hago desde el sentido común y la honestidad intelectual. Así que lo seguiré haciendo en el medio al que vaya", afirmó.

"A partir del 31 de diciembre buscaremos trabajo. Lo digo con tristeza, pero con la frente alta y con mucho profesionalismo, y mucho para aprender acerca de las decisiones que tomamos", concluyó Cecilia Insinga.