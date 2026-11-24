Tras el revuelo por la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, se conoció que Mariana Fabbiani no regresará a América TV.

Actualmente, la conductora no se encuentra al frente de DDM porque está al pendiente de la recuperación de su marido, Mariano Chihade, quien recibió el alta médica en las últimas horas luego de haber sido operado por una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética cerebral.

En medio del mal momento de salud del fundador de la productora Mandarina, los pases y negociaciones en la televisión continúan.

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de Mandarina, la cual Chihade vendió en el último tiempo al Grupo Octubre.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

Pese a que hasta el momento todo era incertidumbre, este martes el periodista Pablo Montagna informó: "Mariana Fabbiani es la nueva figura de Canal 9 para 2027 con DDM. Ella ya no vuelve a América TV".

A su vez, reveló quién ocupará el horario que deja vacante la conductora: "Desde el 4 de enero Adrian Pallares conducirá un nuevo ciclo en ese espacio".

Además, Montagna detalló cómo se manejarán en DDM hasta fin de año. El miércoles, al igual que este martes, Ángel de Brito tomará el mando. Luego, el jueves estará al frente del ciclo Denise Dumas y el viernes Beto Casella. A partir del lunes próximo, regresará Martín Candalaft hasta que finalice diciembre.

Ángel de Brito reemplazó a Mariana Fabbiani en la conducción de DDM

El martes 24 de noviembre de 2026, Ángel de Brito reemplazó a Mariana Fabbiani en la conducción de DDM (América TV), mientras la conductora continúa acompañando a Mariano Chihade, su esposo, en sus primeros días de recuperación tras la operación a la que fue sometido.

El conductor interino abrió la tarde de América al mando de DDM saludando a la pareja y refiriéndose a la salud del productor, fundador de la productora Mandarina y flamante director ejecutivo integral de Canal 9. "Hablé con Mariana y Mariano, y está todo bien", dijo Ángel al inicio del ciclo.

De Brito dijo también que Mariano "ya quiere trabajar" y que distintas personas del canal se irán turnando para reemplazar a Fabbiani durante estos días.

Antes del conductor de LAM (América), ya habían cubierto el lugar Martín Candalaft y Mauro Szeta.

El fundador de la productora Mandarina fue intervenido en el Instituto Fleni luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Tras la preocupación, el domingo 22 de noviembre se conoció un nuevo parte médico oficial, el cual indicó el alta del empresario: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre".

"Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación", señaló el comunicado, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi.