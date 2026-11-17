Tras la venta de Mandarina Contenidos y los movimientos que están haciendo América TV y Canal 9, Ángel de Brito sorprendió en "Ángel Responde" al apuntar sin filtros contra sus Angelitas de LAM.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre las Angelitas?

"A mí me llamó la atención porque ayer estaba muy callada Karina Iavícoli, para mí en LAM tienen cola de pajas porque muchas ya arreglaron con América, las veo inquietas", comenzó el conductor en su ciclo de streaming.

"Karina lloró, porque volvió a LAM, donde la pasa genial, venía de un programa que no la pasaba bien, ahora que estaba todo solucionado pasa esto", cerró Ángel de Brito sobre las consecuencias de la venta de Mandarina en el equipo de LAM.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre la China Suárez?

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), afirmó: "Es recontra hueco lo que hizo, una exageración. No puede pensar seriamente que su vida corre peligro por Wanda Nara".

"Que la otra bol... dijo que te iba a agarrar a palos, es algo que uno dice en una discusión. No podés joder con la Justicia en temas delicados, hay mujeres que mueren por eso. Es una burla", remarcó el conductor de LAM (América TV).

Respecto al último cruce que tuvieron en las redes sociales donde ambas se dijeron de todo, dijo: "Era lo que esperábamos de ellas, lo que queríamos ver. Lo habíamos escuchado en off y ahora se lo dijeron en la cara, me parece perfecto. No las censuro, a ninguna de las dos".

Luego, aclaró de qué bando está y eligió a Wanda Nara. "Obviamente me cae mejor Wanda aunque le he criticado cosas toda la vida. Igual, el que peor está acá es Mauro Icardi. Está loco, el que peor la juega. Nunca vi nada igual", concluyó.