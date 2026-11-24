El martes 24 de noviembre de 2026, Ángel de Brito reemplazó a Mariana Fabbiani en la conducción de DDM (América TV), mientras la conductora continúa acompañando a Mariano Chihade, su esposo, en sus primeros días de recuperación tras la operación a la que fue sometido.

El conductor interino abrió la tarde de América al mando de DDM saludando a la pareja y refiriéndose a la salud del productor, fundador de la productora Mandarina y flamante director ejecutivo integral de Canal 9. "Hablé con Mariana y Mariano y está todo bien", dijo Ángel al inicio del ciclo.

De Brito dijo también que Mariano “ya quiere trabajar” y que distintas personas del canal se irán turnando para reemplazar a Fabbiani durante estos días.

Antes del conductor de LAM (América), ya habían cubierto el lugar Martín Candalaft y Mauro Szeta.

El fundador de la productora Mandarina fue intervenido en el Instituto Fleni luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Tras la preocupación, el domingo 22 de noviembre se conoció un nuevo parte médico oficial, el cual indicó el alta del empresario: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre".

"Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación", señaló el comunicado, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi.