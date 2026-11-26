Un exparticipante de Gran Hermano (Telefe) habló sobre su historia de amor con Marta Fort y contó por qué nunca lograron avanzar en la relación.

Se trata de Alan Simone, quien participó del programa "Date Cuenta" de DGO Stream y se animó a responder algunas preguntas picantes, pero sin dar tantos detalles.

Uno de los primeros temas que le preguntaron fue si había "exclusividad" entre ellos a la hora de conocerse y si podían estar con otras personas, a lo que Simone respondió: “Lo habíamos hablado, pero no llegamos nunca a un acuerdo”.

Ante las preguntas de Luana Fernández y sus compañeros del programa, el exhermanito reveló el motivo por el que la relación no prosperó y aclaró: "En realidad no nos veíamos tan seguido".

Luego, Luana preguntó si las diferencias entre los estilos de vida de cada uno tuvo que ver con el distanciamiento y afirmó: “No sé si de joda, en la de ella también”.

Posteriormente, Lolo Poggio, hermana de Julieta, quiso saber cuánto había durado el romance, y la conductora del programa calculó que habían estado juntos alrededor de un año y medio. Sin embargo, Alan la corrigió y le aclaró: "No, menos".

“No, es que pasa que nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar”, expresó el exhermanito al continuar con las preguntas. Respecto a una posible infidelidad, según la consulta de Titi Tcherkaski, Alan contestó: “Nunca tuvimos un problema por un tercero”.

Finalmente, Alan Simone no quiso dar tantos detalles ni exponer la relación que tuvo con Marta Fort, pero reveló que el único motivo por el cual su romance no avanzó fue porque "no eran compatibles".

¿Qué dijo Marta Fort sobre su posible romance con Pablo Migliore?

Marta Fort fue vista con Pablo Migliore en un boliche y comenzaron a crecer los rumores de romance entre los dos participantes que forman parte de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, aclaró cuál es su verdadero vínculo con él.

Tras la escandalosa separación de Juan Manuel Ramírez luego de tres meses de haberse conocido, se viralizaron algunas imágenes de una salida nocturna que tuvieron la hija de Ricardo Fort y el exfutbolista en el club de Pacheco.

Lo que más llamó la atención fue cuando Pablo Migliore agarró de la cintura a Marta Fort mientras se reían y todas las personas los grababan, pero luego hizo un gesto de sacarse la alianza y tirarla al público, lo que alimentó los rumores de romance.

A pesar del video, Marta Fort salió a responder las consultas en su cuenta de Instagram y desmintió un romance entre ellos. "Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo”, expresó, haciendo referencia al tipo de hombre que podría conquistarla, según lo que contó alguna vez.

Además, la influencer afirmó que no eran los únicos que se encontraban en el boliche. "Es un cag* de risa y compartimos con todos mis compañeros de Master Chef esa noche también. Muy lindo grupo”, explicó.

Marta Fort sobre los rumores de romance con Pablo Migliore. (Captura: X)

De esta manera, Marta Fort desmintió su romance con Pablo Migliore y aseguró que solo se trata de la buena onda que tiene con sus compañeros en el reality culinario.