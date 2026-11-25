Este miércoles 25 de noviembre, la pantalla de El Trece se llenó de conductores, periodistas y panelistas usando lentes de sol, sin una explicación previa.

La programación salió al aire como de costumbre, pero las figuras del canal cubrieron sus ojos con anteojos oscuros y no hicieron mención al tema.

Todo transcurrió con total normalidad, pero en las redes sociales comenzaron las especulaciones. "A partir de mañana, el sol de El Trece va a brillar más que nunca", fue la única pista que dieron desde las cuentas oficiales de la señal.

Moria Casán y el equipo de La Mañana con Moria inauguraron el día con lentes de sol, seguidos por Matías Vázquez y Pampito en Puro Show.

Al término del ciclo de espectáculos hubo una sorpresa: El Zorro, la histórica ficción protagonizada por Guy Williams, se sumó a la movida. A través de edición con Inteligencia Artificial, los personajes lucieron anteojos negros.

Jimena Monteverde y sus compañeros de La Cocina Rebelde, al igual que Mario Massaccesi y el staff de Cuestión de Peso, también participaron de la consigna.

Finalmente, Darío Barassi utilizó los anteojos en la previa de Ahora Caigo, mientras que en los noticieron de El Trece los usaron solo al final de la emisión.

De esta manera, el canal mantuvo el misterio a lo largo de la programación para hacer el gran anuncio este jueves 26 de noviembre.