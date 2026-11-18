Marta Fort anunció su separación de Juan Manuel Ramírez luego de tres meses de relación y lo confirmó a través de sus redes sociales.

En un comunicado en sus historias de Instagram, la influencer y participante de MasterChef Celebrity (Telefe) realizó un comunicado y expresó: "Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja".

Luego, no dio detalles sobre los motivos de la separación, pero sí reveló algunas actitudes que le molestaron. Por este motivo, aclaró: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros".

Para cerrar con el comunicado, etiquetó a la cuenta de Blender y escribió: "Así que... @estoesblender. ¿Seguimos con el casting?".

Su publicación hace referencia a la dinámica que había realizado en junio en el ciclo Blender at Night, conducido por José María Listorti. En ese "casting", había expresado que buscaba candidatos para que la acompañaran en un viaje.

¿Cómo comenzó el romance entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez?

La relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez se confirmó públicamente el 11 de septiembre, tres meses después de que se conocieran durante la dinámica de "Blender at Night" donde el joven uruguayo de 28 años fue una de las personas que se había presentado al casting.

En una visita al programa, el conductor José María Listorti les consultó sobre el vínculo que ambos tenían y ambos confirmaron que "se estaban conociendo", pero el joven aseguró que "la respetaba como si fuera su novia".

Sin embargo, cuando desde el panel le preguntaron qué faltaba para formalizar el vínculo, Juan Manuel Ramírez tomó el micrófono y le propuso ser su novia a Marta Fort, a lo que ella no dudó en responder positivamente. Luego, lo abrazo y lo besó en vivo. Dos meses después, dieron por finalizado el romance.