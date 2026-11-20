Marta Fort compartió en sus redes un largo mensaje donde se refirió a los motivos de la ruptura con Juan Manuel Ramírez. Reconoció que estuvo mal en hablar públicamente de las inseguridades de su expareja y rechazó las versiones que circularon sobre sus hábitos y comportamientos.

¿Qué dijo Marta Fort sobre las acusaciones de su exnovio?

La mediática decidió hacer una última aclaración pública sobre su separación de Juan Manuel Ramírez y después de todo lo que se dijo al respecto. A través de un extenso mensaje publicado en Instagram, la hija de Ricardo Fort respondió a las declaraciones de su expareja, desmintió los rumores que surgieron alrededor de la ruptura y explicó cómo intentó adaptar su estilo de vida a las preferencias de él.

El extenso descargo publicado por Marta Fort

"Última cosa que voy a hablar del tema", comenzó Marta, quien reconoció que se equivocó al referirse públicamente a las inseguridades de Ramírez. En ese sentido, explicó que él también utilizó a la prensa para dar su versión de los hechos y reveló que, después de sus declaraciones, ambos pudieron conversar telefónicamente.

La influencer aclaró que su intención era desmentir las especulaciones que aparecieron después de que contara que no había podido viajar a Uruguay para separarse. "Empezaron a haber rumores de doble vida que yo no dije", remarcó.

Uno de los puntos centrales del descargo estuvo relacionado con las versiones que la señalaban como una persona con consumos problemáticos. "No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca", aseguró.

Marta Fort reconoció que se equivocó al referirse públicamente a las inseguridades de Ramírez

Según explicó, al comienzo de la relación salía y tomaba con mayor frecuencia porque era una manera de abrirse con su pareja. Sin embargo, con el paso del tiempo remarcó que dejó de hacerlo porque ya no lo consideraba necesario.

"Tampoco yo lo hago en mi diaria. Ni siquiera estoy saliendo a cenar de lo ocupada que estoy", sostuvo. También cuestionó la idea de que, por tener dinero, no trabaja y aclaró que tiene una agenda laboral muy exigente. "En mis momentos libres prefiero descansar y no salgo desde mayo", afirmó.

En esa misma línea, contó que modificó sus planes para compartir más tiempo con Ramírez. "El salir a comer lo hacía únicamente con él porque era mi forma de agasajarlo", explicó.

Después, al advertir que ese tipo de salidas no eran de su agrado, comenzaron a compartir otras actividades: "Pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa".

Además, fue contundente al rechazar otras versiones sobre su comportamiento: "No me drogo".

Otro de los temas que abordó fue la dificultad para viajar y encontrarse con Ramírez en Uruguay. Marta explicó que, al comienzo de la relación, tenía compromisos laborales que le impedían trasladarse con la frecuencia que hubiera querido al país vecino.

Marta Fort aseguró que no es alcohólica ni se droga

"Yo no podía ir para allá al principio de la relación porque, por más que no le pese lo económico, tenía contratos que cumplir que me ocupaban muchas veces sábado y domingo", explicó.

También reconoció que, con el objetivo de pasar más tiempo juntos, dejó de realizar algunos trabajos para reorganizar su agenda y tener días libres durante la semana.

En ese contexto, recordó una frase que solía repetirle a su pareja: "No me etiquetes por venir de donde vengo". Según explicó, quería demostrarle que podía adaptarse a sus necesidades y a su realidad cotidiana sin ningún inconveniente.

"Yo me podía adecuar a las necesidades y realidades de cada uno", sostuvo. Incluso contó que estaba dispuesta a cambiar los planes y disfrutar de propuestas más sencillas: "Me podía adecuar a unos mates en la plaza si era lo que él quería".

Hacia el final de su publicación, la hija de Ricardo Fort volvió a reconocer que no estuvo bien en hacer públicas algunas cuestiones de la relación. "Me hubiera gustado no reaccionar de esa manera y pido perdón", expresó arrepentida.

También rechazó las etiquetas que, según considera, intentaron imponerle en medios y redes sociales: "No soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar".

Marta destacó que siempre fue responsable con su trabajo y que estuvo atenta a las necesidades de su expareja. "Él y yo sabemos que no soy esa clase de chica. Que soy responsable y laburadora", afirmó.

Finalmente, se refirió a las razones que podrían haber llevado al final de la relación y descartó que hubiera infidelidades de por medio.

"Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro", reflexionó. Y cerró con una frase que buscó ponerle punto final a las especulaciones: "Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia".