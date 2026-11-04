Guillermo Coppola emocionó al recordar a Ricardo Fort con su hija Martita en MasterChef Celebrity

Durante la última emisión de MasterChef Celebrity, las cocinas más famosas del país recibieron a Guillermo Coppola, quién sorprendió al recordar a Ricardo Fort junto a su hija Marta.

¿Qué dijo Guillermo Coppola sobre Ricardo Fort?

"Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento", reveló Marta Fort al acercarse al empresario para compartirle chocolates, y él respondió: "Tu papá era muy regalero, muy generoso. Y con Diego también".

Además, Guillermo Coppola abrazó a la joven participante de MasterChef Celebrity y reveló que la conoció cuándo era una niña. Ambos emocionaron al recordar una faceta especial de Ricardo Fort a casi 13 años de su muerte.

¿Qué dijo Marta Fort sobre Ricardo en MasterChef Celebrity?

El 26 de octubre, Marta Fort sorprendió al recordar a su padre, Ricardo Fort, y reveló cómo se sentiría él al verla participar en la televisión. Pero eso no fue todo, ya que también confesó que se quedó de su papá.

"Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado", comenzó la joven en la noche de última chance, y sumó: "Me quedé sus zapatillas por calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso. En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre".

Por último, y a diferencia de Ricardo Fort que protagonizó icónicos cruces en la televisión, Marta Fort reveló que no se considera conflictiva: "Yo hago la mía y no tengo 'lore' con ninguno".