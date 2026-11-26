Débora D'Amato comenzó a sonar fuerte como un posible reemplazo de María Fernanda Callejón, luego de confirmarse su salida del programa de Moria Casán, y rompió el silencio para hablar sobre los rumores.

La información fue revelada por Guido Záffora donde aseguró que "la próxima convocada a La Mañana con Moria iba a ser Débora, amiga de la conductora". Además, estarían definiendo otra panelista para los comienzos del 2027.

La versiones surgieron después del fuerte cruce entre la panelista y la conductora. Sin embargo, Callejón aclaró que "su salida del panel no está relacionada a los enfrentamientos con Moria", sino a su contrato que finaliza el 31 de diciembre. Según la panelista, no llegaron a un acuerdo con la producción.

A pesar de los rumores, Pía Shaw se encargó de desmentir dicha información al aire de Sálvese quien pueda (América TV) y expresó: "Hablé con Débora D'Amato, la llamé, me dijo que nunca recibió ningún llamado, no tiene un mensaje, no habló con la producción".

"Ella no está al tanto si la van a convocar porque no recibió ningún llamado al respecto", remarcó la panelista de Yanina Latorre.

¿Qué pasó entre María Fernanda Callejón y Moria Casán?

Tras los múltiples cruces que protagonizó con la conductora y su reciente renuncia a "La Mañana con Moria", el miércoles 25 de noviembre, María Fernanda Callejón vivió un tenso momento al aire con Moria Casán.

"Los rangos existen y hay que respetarlos. Usaste este programa todo el año para ir contra Ángel de Brito y Yanina Latorre", comenzó la conductora al aire en su ciclo de El Trece. Y sumó: "Ahora decís que a él lo querés y a ella le hablaste con una solemnidad que decirte felpudo es poco".

"Fue parte de la terapia de soltar que me recomendás vos. A la gente le gusta... es la misma que me dice que raje de acá porque me maltratás al aire", respondió la panelista.

Finalmente, Moria Casán fue contundente contra María Fernanda Callejón y lanzó: "No sé cómo aguantaste tanto si sentís que te maltraté. La paciencia que te tuve mi amor... Una paciencia te hemos tenido que Job, de la Biblia se aburriría. Se te ha respetado como nadie en todo tu conflicto con Diotto. Acá se te ha dado un lugar".