Diego Brancatelli suscribió a la explicación que dio Jorge Rial respecto de que Luis Majul fue quien pidió que echaran de LN+ a su esposa, la periodista Cecilia Insinga, por no prestarse a ser "operadora del gobierno".

¿Qué dijo Diego Brancatelli sobre el despido de Cecilia Insinga de LN+?

Fue a principios de julio de 2026 cuando la periodista iniciaba una nueva etapa de su carrera profesional. Cecilia decidió dejar su trabajo como cronista de TN para probar suerte en la conducción en un canal de noticias de la competencia.

Fue así como comenzó Mañanas mías, el magazine informativo que la tenía al frente junto a Roberto Funes Ugarte en la co-conducción. Sin embargo, apenas transcurridos cuatro meses, aquella ilusión inicial se convirtió en decepción.

"Les quería contar que a partir del 31 de diciembre no voy a estar más en LN+. Me lo comunicaron hace un par de semanas. El programa se termina. Van a reubicar, por suerte, a todos mis compañeros, así que no se quedan sin trabajo", reveló Insinga en un video que compartió en sus redes.

"A la única que no reubican es a mí. Entiendo que algo que dije o hice o pregunté sobre todo, porque en realidad yo no doy opinión, no doy información, puede haber molestado", expuso sobre el motivo de su salida de la señal.

Previo al descargo de la periodista, Jorge Rial había asegurado en su canal de streaming que el despido de la esposa de Diego Brancatelli tenía nombre y apellido: Luis Majul.

"Me cuentan que Cecilia Insinga, que dejó TN después de muchos años y apostó por LN+ pero no era la voz que querían... Luis Majul pidió su cabeza, entre otros, porque las preguntas de ella incomodaban a alguien del poder. Lamentablemente, va a quedar afuera de la programación", disparó Rial.

Cecilia Insinga y Diego Brancatelli.

Lo cierto es que Diego Brancatelli habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y dio una versión muy parecida a la de Rial.

"Soy muy respetuoso de Cecilia y su carrera. Lo que te puedo decir es que ella, olvídate que es mi compañera, es una gran profesional. Estudiada, preparada, inteligente, condujo bien, criteriosa, buena compañera y responsable", comenzó diciendo Brancatelli destacando las virtudes de su compañera.

Respecto de los motivos de la salida de Cecilia de LN+, descartó que sea un tema de rating: "Cuando empezaron era rayita y ahora miden 0,6/0,7; lo mismo o más que el promedio del canal".

Pero enseguida lanzó lo que el considera la verdadera razón por la que su esposa es la única expulsada del canal de noticias: "El tema es con ella, con su sentido común, con sus preguntas, con su mirada, pese a que siempre lo hizo con altura y profesionalismo".

Y agregó en el mismo sentido: "A alguien le molestó que no sea operadora del gobierno, que no sea permeable a lo que pide el poder y la sacaron del medio. Lo triste es como se lo comunicaron, sin dar razones, no tuvieron el coraje de ir de frente".

Sin mucha vuelta, el panelista de Rial en Argenzuela (C5N) apuntó contra el conductor de La Cornisa y socio minoritario de El Observador: "Lo sabíamos hace tiempo. Según varias versiones fue Majul quien pidió su cabeza".

Diego Brancatelli hizo alusión a un posteo en X de Luis Majul donde critica tanto a Jorge Rial como a Marcelo Longobardi pero sin mencionarlos ni arrobarlos. "Imaginate que Majul es tan cobarde de no arrobar a Rial cuando habla de él, menos va a reconocer que pidió su cabeza", aseguró el esposo de Cecilia Insinga.

