Un exparticipante de Gran Hermano se abrió una cuenta de OnlyFans: cuánto cuesta su suscripción

Alan Simone, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que fue parte de la edición 2023/2024, reveló que se abrió una cuenta de OnlyFans y lo anunció a través de sus redes sociales.

Luego de su participación en el reality más famoso del país, el exhermanito se alejó de los medios por completo y solo se dedicó a compartir momentos personales en su cuenta de Instagram y algunas rutinas de gimnasio para mantener su físico.

Sin embargo, esta vez decidió mostrar su imagen y vender contenido en una plataforma para adultos.

Alan Simone anunció que se abrió una cuenta de OnlyFans.

"Contenido exclusivo que no viste en ningún lado. Sin filtro y sin limites, algo que no vas a encontrar en mis redes", escribió en su mensaje de bienvenida en la descripción de su perfil.

Además, invitó a hablar con las personas que compren su contenido y afirmó: "Suscribite y vamos a poder hablar por privado para conocernos, me encanta saber quien esta del otro lado".

Alan Simone anunció que se abrió una cuenta de OnlyFans.

El exhermanito hizo su debut en la plataforma con 9 publicaciones y la suscripción cuesta 15 dólares por mes. "Lo que todos pidieron", anunció Alan Simone con una foto de sus abdominales en sus historias de Instagram.