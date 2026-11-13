Un exparticipante de Gran Hermano se abrió una cuenta de OnlyFans: cuánto cuesta su suscripción

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Alan Simone, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que fue parte de la edición 2023/2024, reveló que se abrió una cuenta de OnlyFans y lo anunció a través de sus redes sociales.
Luego de su participación en el reality más famoso del país, el exhermanito se alejó de los medios por completo y solo se dedicó a compartir momentos personales en su cuenta de Instagram y algunas rutinas de gimnasio para mantener su físico.
Sin embargo, esta vez decidió mostrar su imagen y vender contenido en una plataforma para adultos.
"Contenido exclusivo que no viste en ningún lado. Sin filtro y sin limites, algo que no vas a encontrar en mis redes", escribió en su mensaje de bienvenida en la descripción de su perfil.
Además, invitó a hablar con las personas que compren su contenido y afirmó: "Suscribite y vamos a poder hablar por privado para conocernos, me encanta saber quien esta del otro lado".
El exhermanito hizo su debut en la plataforma con 9 publicaciones y la suscripción cuesta 15 dólares por mes. "Lo que todos pidieron", anunció Alan Simone con una foto de sus abdominales en sus historias de Instagram.