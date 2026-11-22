Este sábado 21 de noviembre, Pablo Migliore y Marta Fort fueron juntos al club "Tropitango" y el exfutbolista sorprendió al hacer un polémico gesto que desató rumores de romance con la hija de Ricardo Fort.

¿Qué gesto realizó Pablo Migliore al lado de Marta Fort?

Fue en medio de una salida grupal de los miembros de MasterChef Celebrity, ambos estaban junto a Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa, Hernán Coronel y Mike Amigorena en el club de Pacheco.

Mientras las personas presentes lo grababan, Pablo Migliore agarró la cintura de Marta Fort mientras se reían y luego hizo un gesto de sacarse la alianza y tirarla al público. Recordemos que la joven se separó hace menos de una semana, por lo que el video se viralizó rápidamente en redes.

¿Qué dijo Marta Fort sobre Juan Manuel Ramírez?

“Estoy perfecta. El duelo lo hice hace semanas porque venimos de una relación bastante inconclusa, en la que yo le puse la mejor de las ondas”, comenzó la joven en el ciclo de América TV y sumó: “Quizás pesó un poco las diferencias, la distancia”.

“Desde mi lugar, soy una mina super comunicativa, me gusta decir lo que pienso en el momento. Le di muchas veces la posibilidad de hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, continuó la participante de MasterChef Celebrity y agregó: “Pensó hablarlo por mensaje. Me parece que es una forma fuerte de terminar una relación, yo prefiero hablarlo en persona o por llamada. No le gustaban las llamadas ni mi trabajo”.

“No le dio la talla para estar conmigo”, lanzó Marta Fort y cerró: “Yo a él lo quise un montón, intenté muchas veces que se sienta segura conmigo, con la distancia, con la plata, con todo, pero bueno lamentablemente yo creo que a él le falta…A él lo quise un montón, pero me quiero más a mi”.