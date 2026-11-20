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Beto Casella expresó su sorpresa al escuchar las declaraciones que lanzó Elizabeth Vernaci sobre el supuesto bajo rating de BTV (América) y la acusó de estar equivocada.
¿Qué dijo Beto Casella sobre la Negra Vernaci?
En su programa de streaming en Olga, la Negra aseguró que Beto "se está hundiendo" al compararlo con el presente televisivo de Edith Hermida, su reemplazante en Bendita (El Nueve), con quien mantenía una descontracturada charla.
Ante esta afirmación, el conductor no se quedó atrás y le respondió a su colega ante la pregunta sobre el tema que le hizo Ángel de Brito en LAM (América).
"Una locura para mí '¿hundiéndose?' En general hemos hecho alrededor de dos puntitos... habíamos arrancado flojo, era complicado este horario", reconoció Beto.
Pero, enseguida explicó: "Después lo fuimos levantando, incluso vi un poco en redes 'BTV pudo acomodarse finalmente', que es la verdad, ahora andamos en dos puntitos, anoche 2,1".
Casella contextualizó el número comparándolo con el rating que había logrado el programa que estaba en su mismo horario: "Lo último que se había probado era el programa del chico Santiago Maratea, que era un buen producto y que hacía por ahí 0,9".
"'Hundirte' en términos, en el 9 de América, por lo menos, tenés que hablar de eso, de un 0,8. Pero me parece que hemos hecho una gestión más o menos digna", sumó.
Beto Casella reconoció que ni América ni El Nueve pueden competir con "los tanques" que hay en Telefe y El Trece: "Nosotros no competimos, ni vos, Ángel, con El Trece o con Telefe, aunque a veces están cerquita, pero... Nuestra referencia es El Nueve, y en general hemos estado arriba por poco".
Y agregó al respecto: "Son numeritos módicos, pero no 'hundirse', me parece que es un término... pero por ahí Vernaci es desbocada..."
El entrevistado reconoció que mantiene un buen vínculo con la Negra aunque están distanciados. También consideró que las palabras acerca de su programa no fue algo preparado.
Casella aclaró que desde hace ya muchos años con las nuevas tecnologías que ampliaron enormemente el abanico de opciones para los televidentes es muy difícil logran números de rating de dos cifras: "No sé qué pretensiones tiene Elizabeth de números. Los números de la tele, Tinelli de 30, Verónica Lozano de 12, 14... no existe más. Por lo cual, no, diría que está equivocada".