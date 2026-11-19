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Tras el fuerte escándalo que protagonizaron Mauro Icardi y Wanda Nara junto a sus hijas, fue Guido Icardi quién rompió el silencio en Radio Tu y defendió sin filtros a la conductora de MasterChef Celebrity.
¿Qué dijo Guido Icardi sobre el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara?
"Mi hermano está enamorado de sí mismo", comenzó el hermano del futbolista, y sumó: "Siempre tuvo carácter fuerte y mucha personalidad. Ahora que conozco a Wanda, ella era una persona que lo podía domar y tenerle las riendas".
"Mi hermano es una persona complicada. Tuvo buenos contratos, buena vida. Ahora se le nota apagado", continuó Guido sobre Mauro Icardi y cerró: "Este chico está perdido psicológicamente, no sé lo qué está haciendo con su vida".
¿Qué dijo Mauro Icardi tras el nuevo rumor de la China Suárez?
Primero, el futbolista decidió subir cuatro fotos junto a su pareja en su cuenta oficial de Instagram. En las mismas se los podía ver compartiendo una romántica cena entre besos y risas.
Pero eso no fue todo, ya que después publicó un fuerte descargo, en donde escribió: "No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros… entiendo que tienen cuentas que pagar, pero que gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia".
"Se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato", continuó Mauro Icardi y cerró: "Les recomiendo no ocuparse tanto de nuestras vidas, bastante desgracia ya tienen con las suyas".