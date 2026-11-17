Este martes 17 de noviembre, desde DDM mostraron el video completo del cruce que protagonizaron la China Suárez, Wanda Nara y Martín Migueles el día del escándalo en "La Casa de los Sueños".

¿Qué muestra el video de la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara?

“(...) chats en el medio y esto y lo otro y me dijo esto”, sostiene la actriz. Y la pareja de la conductora opina: “Pero eso lo vas deshilachando, no se puede cortar de un día para otro. Esto va de a poco. Le acabo de decir a I... llevale mi teléfono a tu papá, mostrale que nosotros, yo... O sea, vos sos madre. Si te llaman y te dice ‘no, el papá la está cag... a palos, ¿qué hacés?’”, se lo escucha decir a Migueles en el video que se grabó el viernes 6 de noviembre.

“Bueno, pero por eso. Lo que yo le dije a F... es que es importante que saliera, porque no quería salir porque le daba vergüenza, y que explicara que dijo algo porque estaba enojada, porque le sacaron el celular, porque le pusieron un límite y que no es real, porque sino cualquiera se infarta y no es joda”, respondió la actriz, a lo que Martín contestó: “Los chicos también aprovechan esta situación muchas veces. Hay que cortarlo. Una comunicación fluida tiene que haber. Yo pongo mi teléfono, pongo la mejor predisposición y estoy a disposición siempre para solucionar. Mauro tiene mi teléfono. Yo soy cero conflicto, tengo mil quilombos y para mí lo más importante son los chicos”.

Luego de que la China Suárez pensara que estaba todo aclarado, el hombre la corrigió: “No, Wan piensa que la cag... a palos”. En ese momento, fue Wanda Nara quién sumó: “Si a F... la cag... a palos. Tengo tres hijos varones a los que los cag... a palos. Y ya te va a pasar con tus hijos en un par de años. Está I... de testigo”.

“No, no lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cag... a palos a vos porque sos una negra de m... que estás acá por plata, pel... Ni sabés por qué estás acá”, sumó la conductora furiosa y cerró: “Y de mis hijas no me vengas a hablar porque yo te mato a palos, idiota. Muerta de hambre, estás acá como una regalada prost...”.

¿Con qué futbolista estuvo La China Suárez?

Ángel de Brito se remontó a la noche del escándalo en París, donde comenzó el famoso Wanda-gate, y contó que Eugenia habría estado con un jugador de la Selección Argentina.

A modo de enigmático, reveló: "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa".

"A ver si lo dicen en el chat...", añadió La Barby. "Ojos lindos...", sumó De Brito para dar otras pistas. Al leer el nombre que escribieron sus seguidores, lanzó: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'".

"Ese, chicos", concluyó Ángel de Brito cuando comenzaron a mencionar en el chat del vivo a Leandro Paredes.