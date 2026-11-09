Cómo era la invitación "VIP" para la misa del Papa León XIV en Palermo y cuáles eran sus privilegios: famosos, carpas y catering

La misa del Papa León XIV el 9 de noviembre de 2026 en el Monumento a los Españoles, en Palermo, Buenos Aires, quedó envuelta en una polémica por los espacios exclusivos destinados a famosos, políticos y empresarios. Mientras miles de fieles soportaron largas esperas bajo el sol, invitados especiales tuvieron acceso a sectores reservados con catering. Los cuestionamientos alcanzaron a Nación, Ciudad y la organización del evento.

¿Qué dice la invitación a la misa del Papa León XIV en Palermo?

Invitación VIP a la misa del Papa León XIV en Palermo. Captura: Zulemita Menem en X

Código Vestimenta:

Pantalón largo, pollera o vestido a la altura de la rodilla o más largo.

Los hombros deben estar cubiertos.

Camisas, blusas o remeras con manga, sin escotes ni espalda descubierta.

No se permitirán:

Shorts, minifaldas, musculosas y ojotas.

Ropa con logos, consignas o mensajes de carácter político, partidario, gremial o publicitario.

Qué traer:

DNI físico

Celular con carga

Gorro para el sol

Protector solar

Mate (opcional)

Ingreso y Seguridad:

El ingreso será con control por escáner. No se permitirá entrar con:

armas ni elementos cortopunzantes

pirotecnia ni punteros láser

paraguas

computadoras ni notebooks

bebidas alcohólicas

envases de vidrio

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad y austeridad que caracteriza al pontífice.

Javier Milei, Zulemita Menem y Zulema Yoma. Crédito: Noticias Argentinas

La controversia escaló cuando algunos de los participantes, voluntarios y periodistas hablaron o mostraron imágenes de espacios reservados con comida, bebidas y protección frente al sol, mientras más de 2 millones de fieles, religiosos y adultos mayores permanecían durante horas a la intemperie.

En ese contexto, se cuestionó la participación de la Casa Rosada, con Mara Gorini al frente de la organización, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la productora DF Entertainment, involucrada en la contratación de servicios para el evento.

El periodista Eduardo Feinmann fue uno de los primeros en confirmar públicamente que durante la celebración existió un sector VIP con comida y que entre los asistentes se encontraban personalidades del espectáculo y los medios de comunicación.

Diego Santilli y su esposa Analía Maiorana, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V con su esposo Pablo Goycochea y sus hijos, el diseñador Gabriel Lage, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, son algunas de las celebridades que se vieron entre las primeras filas o en zonas privilegiadas de la misa del papa León XIV.

Pampita, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Florencia de la V, Pablo Goycochea y sus hijos

Entre los invitados también estaba parte del gabinete porteño como el ministro de Salud Fernan Quirós, el de Infraestructura Pablo Bereciartua, el de Justicia Gabino Tapia, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, el ex diputado Roy Cortina, el ex diputado Fernando de Andreis y el senador Martín Goerling. Los ex jefes de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Telerman y Aníbal Ibarra también estuvieron invitados.

Yanina Latorre y Analía Franchín

Entre los asistentes mencionados en los espacios preferenciales también aparecieron el empresario José Luis Manzano y el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

La propia Yanina Latorre describió las condiciones de ingreso al espacio reservado y contó que su chofer la dejó directamente en la entrada del sector VIP. También explicó que las invitaciones incluían indicaciones sobre la vestimenta y que los asistentes debían cumplir determinadas pautas protocolares.

Video: @TronkOficial

La modelo e influencer Angie Landaburu publicó fotografías desde el sector VIP, imágenes que contribuyeron a visibilizar las condiciones diferenciadas de acceso y permanencia de los invitados especiales durante la celebración religiosa. Los relatos sobre el catering y las comodidades de los invitados provocaron reacciones críticas en las redes sociales.

El periodista Nacho Otero expresó indignado: “Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para ‘celebridades’ con asientos y ‘dress code’ en la misa de hoy y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores”.

Angie Landaburu publicó fotografías desde el sector VIP, tras la misa del Papa León XIV en Palermo

El malestar también alcanzó a quienes colaboraron con la organización de la misa y dedicaron largas horas de trabajo voluntario para garantizar el desarrollo de la celebración.

La polémica siguió tomando fuerza debido a que mientras algunos invitados accedieron a ubicaciones cercanas al altar y espacios acondicionados, otras que participaron directamente en las tareas de asistencia, voluntarios y organización debieron seguir la ceremonia desde sectores alejados.

La discusión también se trasladó al terreno político cuando comenzaron a circular versiones contradictorias sobre quién había autorizado los ingresos preferenciales.

El periodista Gonzalo Prado sostuvo que las invitaciones dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR.

Sectores VIP en la misa del Papa León XIV en Palermo

De acuerdo con versiones periodísticas atribuidas a fuentes de la Conferencia Episcopal Argentina, los empresarios Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni estuvieron vinculados con el financiamiento de actividades relacionadas con la visita papal.

Manzano fue señalado como uno de los principales aportantes a través de sus empresas vinculadas con el sector energético, mientras Vila, Eurnekian y los Bulgheroni también aparecieron entre los empresarios asociados al respaldo económico de la organización, consigna Noticias Argentinas. Aunque no se ha confirmado que estos hayan utilizado los sectores VIP.

En octubre, se cuestionó la contratación de DF Entertainment para la producción de actividades vinculadas con la visita papal. La periodista de Radio Rivadavia Camila Dolabjian advirtió sobre el procedimiento de contratación directa y los montos involucrados.

De acuerdo con la documentación del portal COMPR.AR examinada en esa cobertura, DF Entertainment S.A. había presentado una oferta por $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general del evento. Sin embargo, la existencia de esa oferta, no permite determinar si el presupuesto incluía las carpas VIP, el catering o los servicios destinados a invitados especiales. Tampoco establece quién financió específicamente esas prestaciones ni qué organismo autorizó su instalación.