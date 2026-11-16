El actor británico Robert Pattinson fue el elegido para convertirse en el nuevo James Bond, tomando el relevo de Daniel Craig como el espía más famoso de la ficción, anunció este lunes Amazon MGM Studios.

Robert Pattinson es James Bond

Robert Pattinson ganó oficialmente la carrera para convertirse en el próximo James Bond, superando a un grupo de contendientes que incluía a Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor, Nicholas Hoult.

"Robert Pattinson interpretará el icónico papel de James Bond en la tan esperada película del estudio, marcando el inicio de una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine", declaró Amazon MGM Studios en el sitio web 007.com.

¿Quién es Robert Pattinson?

Será la primera película de Bond desde que los productores de larga trayectoria de Bond, Barbara Broccoli y Michael Wilson, se retiraran y Amazon asumiera el control creativo de la franquicia, tras adquirir la empresa matriz de la serie, MGM.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida", dijo Pattinson. "Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto", añadió en un comunicado.

Pattinson, de 40 años, comenzó su carrera en el teatro amateur antes de alcanzar la fama en "Harry Potter y el cáliz de fuego" (2005) interpretando a Cedric Diggory, un defensor de Hogwarts

Pero saltó a la fama mundial por su papel de melancólico ídolo adolescente en la saga romántica de vampiros "Crepúsculo".

Según se informa, le pagaron 2 millones de dólares por su papel protagónico en "Crepúsculo" (2008), pero para cuando la saga concluyó con las dos partes de "Amanecer" en 2011 y 2012, se dice que ganó 12,5 millones de dólares más el 7,5 por ciento de la recaudación en taquilla.

Pattinson tambi interpretó a Batman (Bruce Wayne) en la película The Batman (2022), dirigida por Matt Reeves.

Una de sus primeras incursiones en un cine más transgresor se produjo con el drama de 2012 "Cosmopolis", en el que interpretó a un especulador de divisas autodestructivo cuya vida se desmorona. La película fue dirigida por el legendario cineasta estadounidense David Cronenberg, quien describió al actor como "sumamente ingenioso".

Tras dedicarse posteriormente al cine independiente, recibió elogios de la crítica y fue nominado a mejor actor en el festival de Cannes de 2017 por la película de crimen neogrindhouse "Good Time", de los hermanos Josh y Ben Safdie, afincados en Nueva York.

En 2022, Amazon compró el histórico estudio de Hollywood MGM, que poseía los derechos de distribución del extenso catálogo de películas de Bond.

Pero no fue hasta principios de 2025 cuando la compañía llegó a un acuerdo con los veteranos productores de Bond, Wilson y Broccoli, para obtener el control creativo total. La franquicia había estado celosamente custodiada por la familia Broccoli desde "Dr. No" de 1962.

El actor británico Robert Pattinson en el estreno mundial de la película "Mickey 17" en Leicester Square, en el centro de Londres, el 13 de febrero de 2025. Pattinson ha sido nombrado el nuevo James Bond, según Amazon MGM Studios el 16 de noviembre de 2026. Crédito: BENJAMIN CREMEL / AFP

¿Quién dirigirá la nueva película de James Bond?

Amazon MGM también anunció que el director canadiense Denis Villeneuve, nominado al Oscar y responsable de éxitos de taquilla como las películas de "Dune", dirigirá la próxima película de Bond a partir de un guion de Steven Knight, creador de "Peaky Blinders".

Knight declaró en mayo que Amazon le había concedido una licencia para jugar con el legendario agente secreto creado por el autor Ian Fleming.

"Bond ha sido a prueba de balas. La gente ha podido cometer errores y hacer variaciones, y el personaje ha sobrevivido", declaró Knight a la revista Screen en el Festival de Cine de Cannes. "Porque su esencia es como un diamante. No se puede tocar", añadió.

Knight también declaró a los periodistas que ha investigado con "el SAS e incluso con organizaciones más secretas" para su reinvención de la próxima película de 007.