Yanina Latorre, tajante tras el escándalo por la "carpa VIP" en la misa del Papa León XIV: "Yo no tengo la culpa de que me hayan invitado"

Yanina Latorre participó de la "carpa VIP" en la misa del Papa León XIV en Palermo y, tras el escándalo, hizo un contundente descargo.

La conductora quedó involucrada en la polémica junto a otras personalidades públicas y pidió disculpas al aire de su programa radial en El Observador 107.9.

Yanina Latorre contó que no solo había famosos en dicho sector, sino también periodistas y empresarios, dueños de canales de televisión.

"Yo creo que si a alguien le molestó todo esto, y lo entiendo, yo no tengo la culpa de que me hayan invitado, yo recibí una invitación, y creo que también muchas de las personas que critican, si los hubieran invitado por ahí hubieran ido", comenzó en Yanina107.9.

"Yo no pedí nada, no exigí nada, a mí me llegó una invitación y la acepté. Me parece que era un hecho histórico, yo creo que este tipo de invitaciones existen en todos lados del mundo. Yo no tuve ningún delito, ningún ilícito, no hice nada raro, no conseguí una entrada por la izquierda, no hice nada", sentenció.

"Creo que los que tienen que dar explicaciones son los que invitaron", añadió. Luego reveló que, al llegar, la hicieron esperar una hora en la famosa carpa para luego pasar al lugar donde se llevó a cabo la misa.

"Estamos en el medio de una pegada política... Todos me dicen 'da la cara', pero das la cara cuando hacés algo ilícito", se quejó. A su vez, Yanina Latorre calificó lo ocurrido como "una suerte de opereta".

"Si a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, los ofendí en algo, les pido perdón y no se me caen los anillos por pedir perdón. Por ahí yo hago un tipo de contenido que es medio socarrón, pero no quise frivolizar la misa, no quise faltarle al respeto ni a los fieles, ni a la gente que estaba ahí, porque estuve con todos, saludé a todos", continuó.

"No es a mí a quien le tienen que reprochar, es al que tuvo el criterio de invitación, por qué se invitó y por qué no, y por qué contrataron una carpa y por qué no, porque estamos pagando los platos rotos los famosos, cuando a nosotros nos invitaron y aceptamos la invitación", planteó la conductora.

¿Qué dijo Jorge Macri habló sobre la carpa VIP?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló tras la fuerte polémica por el funcionamiento de una carpa VIP con catering durante la misa masiva que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En diálogo con el periodista Paulo Vilouta para su programa en Radio La Red, Jorge Macri habló de la polémica que generó la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles en el marco de la visita del Papa León XIV y sostuvo: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

El jefe de Gobierno porteño se refirió a las imágenes que circularon en las redes sociales en las que se veía a empresarios, dirigentes políticos, celebridades y figuras del espectáculo en carpas en las que había mesas, sillas, atención de mozos y variadas opciones de comida, lo cual configuraba un sector especial para disfrutar de la llegada del Sumo Pontífice.

Sobre el catering del sector preferencial/VIP reconoció excesos: “Las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”. Insistió en que “tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea” y que bastaba con un espacio de espera con agua y eventualmente café.

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, justificó Jorge Macri y argumentó que había "varias carpas" que tenían como objetivo albergar a miembros de la Iglesia, autoridades y personal dedicado al operativo que estuvo varias horas en el lugar a raíz de los cortes y restricciones de acceso, e insistió con que el propósito era brindar un espacio a las personas que llevaron a cabo tareas específicas para la organización del evento.

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad y austeridad que caracteriza al pontífice.

El periodista Gonzalo Prado sostuvo que las invitaciones dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR.

El cólera sobre el tema explotaba aún más cuando trascendieron imágenes de los baños dentro de las carpas, que tenían hasta aire acondicionado, mientras que afuera, los fieles tenían baños químicos repartidos entre millones.

Por otro lado, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden explicaciones sobre la organización de la visita de León XIV y el financiamiento asignado a las áreas exclusivas.

El legislador puso el foco en los sectores VIP, las invitaciones especiales y las contrataciones realizadas para el evento. También pidió conocer quiénes accedieron a esos espacios, bajo qué criterios fueron seleccionados y qué organismos financiaron los servicios asociados.