El insólito cruce entre Yanina Latorre y Zulemita Menem por el código de vestimenta en la misa del Papa León XIV en Palermo

Yanina Latorre y Zulemita Menem protagonizaron un insólito cruce en la red tras la misa que el Papa León XIV celebró el 9 de noviembre de 2026 en el Monumento a los Españoles, en Palermo, Buenos Aires, ante una multitud estimada en más de dos millones de personas.

Yanina Latorre y Analía Franchín en la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo, Buenos Aires.

Yanina fue invitada junto a Analía Franchín y otros famosos como Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza y Florencia de la V con su esposo e hijos, a un sector catalogado como VIP en las plataformas sociales, donde cuestionaron fuertemente esta deferencia.

Tras el encuentro con el Santo Padre, Latorre contó en su programa de radio (El Observador 107.9) detalles de la jornada: que hacía mucho calor, el tiempo de espera bajo el sol, y destacó que Zulemita Menem y su madre Zulema Yoma no respetaron el protocolo de vestimenta en la misa.

“Estábamos todos de negro, como indicaba el protocolo, menos Zulemita y su madre, que estaban de rosa y celeste”. Agregó que, como ambas fueron primeras damas, “deberían poder seguir el protocolo”, señaló

Después de tomar conocimiento de los comentarios de la condudctora y figura de América TV, Zulemita le respondió en X (antes Twitter) defendiéndose, además de adjuntar la captura de la comentada invitación.

"Yani, acompañé a mi padre durante sus diez años de presidencia y mi madre fue primera dama. Si hay algo que conocemos muy bien, es el protocolo", comenzó diciendo la empresaria. Y continuó: "El negro es una tradición para determinadas audiencias formales con el Papa dentro del Vaticano, no una obligación universal".

"Hoy tuvimos el honor de asistir a un evento público, en un lugar abierto y colmado de fieles que acompañaron al Santo Padre, sin distinción de vestimenta ni colores. Estar ubicadas un poco más adelante no debería marcar la diferencia con el resto de los concurrentes", remarcó.

Descargo de Zulemita Menem contra Yanina Latorre

"Al margen te aclaro, que la invitación no exigía ningún color en especial, pero por respeto algunas prendas ajustadas no deberían usarse, como asi tampoco mangas cortas. Mi madre y yo vestimos de beige, como en otros encuentros con Papas anteriores. Cuando correspondió vestir de negro, y el protocolo lo exigía lo hicimos"., afirmó la hija del expresidente Carlos Saúl Menem.

Por último, sentenció: "No confundamos desconocimiento con incumplimiento. Nosotras respetamos, antes de cuestionarlo, convendría informarte. Estaría bueno, que el privilegio que ambas tuvimos de estar un poco mas cerca del Papa, sirva para agradecer, en momentos donde la crítica no tiene lugar".

¿Qué dice la invitación a la misa del Papa León XIV en Palermo?

Invitación VIP a la misa del Papa León XIV en Palermo

Código Vestimenta:

Pantalón largo, pollera o vestido a la altura de la rodilla o más largo.

Los hombros deben estar cubiertos.

Camisas, blusas o remeras con manga, sin escotes ni espalda descubierta.

No se permitirán:

Shorts, minifaldas, musculosas y ojotas.

Ropa con logos, consignas o mensajes de carácter político, partidario, gremial o publicitario.

Qué traer:

DNI físico

Celular con carga

Gorro para el sol

Protector solar

Mate (opcional)

Ingreso y Seguridad:

El ingreso será con control por escáner. No se permitirá entrar con: