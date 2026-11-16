Daniela Christiansson contó una de las situaciones más conmovedoras que vivió junto a Maxi López durante los primeros años de su relación. La modelo recordó cómo acompañó a su pareja en una etapa atravesada por el conflicto con Wanda Nara.

¿Por qué lloró Maxi López en la primera Navidad que pasó con Daniela Christiansson?

En aquel momento, el exfutbolista no podía pasar las fiestas con sus tres hijos mayores Valentino, Constantino y Benedicto. Por tal motivo, Daniela decidió tener un gesto especial para recordarle que ellos también estaban presentes en su nueva vida.

"Yo le regalé tacitas, cada una con fotos de sus hijos. Y se puso a llorar", contó la modelo en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, al reconstruir la escena.

Pero la reacción de Maxi la sorprendió. Según explicó, nunca lo había visto expresar sus emociones de esa manera. "Creo que fue la única vez que lo vi llorar así", reconoció. Y agregó: "Después lo vi llorar por otra cosa, pero re poco".

La entrevistadora quiso saber si aquella Navidad había coincidido con el período en el que López no podía ver a sus hijos. Daniela respondió que sí y explicó por qué en ese momento no había dimensionado completamente lo que estaba atravesando su pareja: "Yo tenía 22, 23, no me di cuenta".

La modelo también recordó que, cuando comenzó su relación con el exdelantero, desconocía buena parte de los problemas que había dejado su separación anterior. "Yo al inicio no me enteré de nada, no sabía nada y creo que estaba bien así", explicó.

El presente de Daniela Christiansson con Maxi López y su vínculo con Wanda Nara

Durante la entrevista, Christiansson también habló de cómo vive actualmente la relación con la conductora, con quien comparte indirectamente la dinámica familiar de los tres hijos mayores de Maxi.

Aunque todavía no tuvieron demasiadas oportunidades de encontrarse personalmente, aseguró que no existe un conflicto entre ellas.

"No nos cruzamos. No la vi, pero no porque no hay que hacerlo, es que no hubo la oportunidad", explicó. Incluso contó que Wanda ya tuvo contacto con sus hijos: "Creo que cruzó a mis hijos, pero todos estamos muy ocupados".

Lejos de alimentar cualquier tipo de polémica, Daniela se mostró tranquila respecto de la posibilidad de compartir algún encuentro con Maxi y su expareja. "A veces viene a buscar a los chicos, así que está todo bien", comentó, y agregó que seguramente coincidirán en algún cumpleaños.

También se refirió a las versiones que circulan sobre su relación con Maxi y reconoció que en algunas oportunidades se sorprende con lo que lee. "A veces me sorprendo, ¿estamos separados? ¡No sabía!", lanzó con humor.

Sin embargo, admitió que hubo una etapa en la que los rumores le afectaron especialmente: "Me afectó una vez cuando yo estaba embarazada, estás más sensible". Después de aquella experiencia tomó una decisión: "Desde ese día me dije: 'Ya está, no quiero saber más'".