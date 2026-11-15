Noche especial: Griselda Siciliani y su hija Margarita disfrutaron de la obra de teatro "Con la Nuestra"

Griselda Siciliani y su hija Margarita, fruto de su relación con Adrián Suar, disfrutaron de una noche de teatro en plena calle Corrientes.

Junto a Carlos Casella, la actriz y la adolescente asistieron a un función de la obra Con la Nuestra, entre risas y emoción, en el Paseo La Plaza.

Madre e hija se divirtieron de principio a fin, rieron a carcajadas y aplaudieron con entusiasmo al elenco integrado por Jorgelina Aruzzi, Marcelo De Bellis, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner.

Al finalizar la función, ambas se acercaron a los camarines para felicitar a los protagonistas y compartir un cálido encuentro con los actores.

Allí, Margarita aprovechó para fotografiarse con su hermano Toto y el resto del elenco, cerrando una noche muy especial en familia, entre risas, abrazos y aplausos.

¿De qué se trata la obra Con la Nuestra?

En un exclusivo country, tres vecinas junto al instructor de tenis del barrio irrumpen en casa de Martín, un vecino financista tan encantador como inescrupuloso, creyendo que se encuentra fuera del país.

Su objetivo es recuperar el dinero que le entregaron para una inversión que prometía volverlos millonarios. Pero una vez adentro, descubren que Martín no viajó a ningún lado. La situación se transforma en una desopilante batalla de mentiras, reproches y secretos mal guardados, donde salen a la luz negocios dudosos, ambiciones desmedidas y pequeñas miserias que nadie estaba dispuesto a confesar. La aparición de un guardia de seguridad del country, decidido a saldar sus propias cuentas pendientes, complica aún más un plan que ya está desbordado.

Entre enredos, alianzas cambiantes y verdades que aparecen en el peor momento posible, todos descubrirán que el dinero perdido es apenas una parte del problema. Porque cuando cada uno intenta salvarse "con la nuestra", el resultado sólo puede ser desastroso, en una comedia de situaciones disparatadas que avanza hacia un final tan inesperado como revelador.