Yanina Latorre reveló las exigentes condiciones que impuso Alejandro Stoessel para llegar a un acuerdo con Tini

Luego de que desde Intrusos aseguraran que Tini y Alejandro Stoessel llegaron a un acuerdo tras la interna familiar, Yanina Latorre desmintió la información y reveló detalles inéditos de las negociaciones.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Tini y Alejandro Stoessel?

“Se estuvo hablando de nuevo de Tini, tengo bastante data. Primero, desmentir que Tini no se casó por civil, no hubo ningún casamiento secreto”, comenzó la conductora en Sálvese quien Pueda, y sumó: “No hay acuerdo firmado, hay casi un acuerdo firmado. Trascendieron cifras, que es el 70 para Tini y 30 para él. Hay un ofrecimiento, hay un borrador que Tini le presenta al padre”.

“Los números me dicen que no es exactamente un 70-30, pero está muy cerca de la realidad, porque todavía siguen peleando por el uno más, uno menos”, continuó Yanina Latorre y detalló: “Tini se quedaría solamente con su casa de San Isidro. No la que vive su familia, la nueva de ella. Y todas las demás propiedades que tienen en Miami, en Cariló, en San Isidro y departamentos y propiedades que ellos tienen de inversión, lo deja todo”.

“Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo de este porcentaje, que sería casi un 70%. El problema es el siguiente: hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta”, reveló la presentadora y cerró sobre Tini y Alejandro Stoessel: “Porque él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior. Como él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo. Y eso no se lo pueden certificar porque todavía siguen encontrando irregularidades”.

¿Qué dijeron en Intrusos sobre el acuerdo económico entre Tini y Alejandro Stoessel?

"El arreglo ya está hecho hace por lo menos un par de meses. Todo es un 30% y 70%: el 70% obviamente para Tini y el 30% para Alejandro", comenzó Daniel Ambrosino en el ciclo de América TV y detalló: "Martina ya aceptó que fuera este 70 y 30%. Tienen que firmar todo, hay una cuestión que tiene que ver con todo lo administrativo económico porque hay que hacer mucho traspaso de firmas".

"Tini no quiere ninguna propiedad salvo la casa que tiene en San Isidro, la que está ahora. Esa es la única casa que Tini quisiera tener", continuó el periodista sobre el arreglo de Tini y Alejandro Stoessel, y detalló: "Las cuentas LLC de Estados Unidos que están a nombre de Alejandro tienen que cambiar de titularidad y pasar a nombre de la persona que Tini decida, un contador o alguien que tenga un poder legal".

Por último, desde Intrusos aseguraron: "Hay un contrato de confidencialidad donde en ese contrato figuraría que Alejandro Stoessel no se quedó con ninguna parte de dinero".