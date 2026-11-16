Barby Franco y Fernando Burlando y su hija Sarah disfrutaron juntos del recital que María Becerra brindó en el Movistar Arena y compartieron el momento en sus redes sociales.

¿Cómo fue el encuentro entre Barby Franco, Fernando Burlando y su hija Sarah con María Becerra?

Fue una salida en familia que seguramente la pequeña jamás olvidará. Los tres fueron el fin de semana al recital de la exitosa cantante oriunda de Quilmes.

La artista tiene previsto hacer un total de 10 shows en el Arena porteño como parte de su Quimera Tour 360° por Argentina y Latinoamérica, y ya agotó localidades en 9 de las 10 funciones anunciadas.

Fue Barby la encargada de registrar la noche inolvidable de su hija, pero también de subir fotos y videos del momento vivido.

En sus historias de Instagram, la modelo subió una primera imagen de Sarah junto a su prima, ambas sonrientes y abrazadas en la puerta del lugar, y escribió: "Hoy las primas fueron a ver a María Becerra".

También compartió dos videos registrados durante el recital de María Becerra donde se la ve a Sarah bailando alegremente e imitando a su ídola mientras la observa atentamente.

Una vez terminado el show, la cantante no tuvo ningún inconveniente en sacarse un par de fotos con ellos. En la primera aparece ella con las dos pequeñas, y en la segunda imagen compartida por Barby Franco, ya está la familia completa.

La modelo también aprovechó para destacar la actitud y buena predisposición de la artista que no para de llenar estadios. "Y ella con su humildad única", escribió.