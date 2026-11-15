Quién es Silvana Sosa, la meteoróloga que ocupa el lugar de Fernando Confessore en TN tras su muerte: "No vengo a reemplazarlo"

Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, murió el viernes 16 de octubre a sus 58 años y la noticia impactó con profunda tristeza entre sus compañeros de trabajo, familiares y allegados.

El fallecimiento fue confirmado por su propia familia y Mario Massaccessi, conductor de Tempraneros en Todo Noticias, lo comunicó al aire.

"Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995", expresó.

Desde la señal informaron que Fernando Confessore sufrió un paro cardiaco durante la madrugada del viernes 16 de octubre mientras se encontraba en su domicilio del barrio porteño de Versalles, lugar en el que vivía junto a su mujer y dos hijas.

Hasta antes de su fallecimiento, Confessore formaba parte de Nuestra Tarde, el ciclo conducido por Roxy Vázquez y Federico Seeber.

¿Quién es Silvana Sosa, la meteoróloga de TN?

Como su espacio quedó vacío, se incorporó la meteoróloga Silvana Sosa, quien ya estaba trabajando en la pantalla de TN pero en otro horario.

"En nuestro corazón, siempre Fernando Confessore. Son días muy especiales, estamos movilizados, pero le damos la bienvenida a nuestra nueva compañera", expresó Roxy al presentarla.

"Yo no vengo a reemplazarlo, los afectos no se reemplazan", aclaró Silvana al debutar en el programa.

"Pero sí vengo a cuidar este espacio de la información meteorológica, que tan importante es en estos tiempos. Asumo el compromiso de hacerlo con el gusto y la pasíón que él mismo lo hacía", añadió.

A su vez, Silvana Sosa publicó en su cuenta de Instagam un posteo donde anunció esta rotación dentro del canal: "Fueron pocos meses, pero suficientes para encariñarme con este team de la noche y el de los sábados en la tarde".

"Mi agradecimiento por cómo me recibieron desde el primer día. Da gusto trabajar con gente que pone tanta buena energía, compromiso y compañerismo en lo que hace, y que tira siempre para el mismo lado", celebró.

"Ahora toca cambiar de horario, salir de lo conocido y aceptar esa pequeña incomodidad que también viene con los nuevos desafíos", cerró.