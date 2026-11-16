Rating: cuánto midió el estreno de "Dominbord" en América y la gala de "Masterchef Celebrity" en Telefe

El domingo 15 de noviembre, Masterchef Celebirty fue lo más visto de Telefe y del día en general. Sin embargo, fue la medición más baja del reality en las últimas tres emisiones, indica IBOPE.

Almorzando con Juana (eltrece) promedió 2.8 puntos. Quedó segundo en su franja, fue lo tercero más visto del canal.

El estreno de Dominbord en América TV, a las 22 hs, con Tomás Rebord en la conducción, midió 0.8 puntos. Quedó tercero en su franja y fue el tercer programa más visto del canal.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 12.1, MasterChef Celebrity la definición 9.9, Pasapalabra 7.5, Juego chino 5.7, La peña de Morfi 3.6

MasterChef Celebrity 12.1, MasterChef Celebrity la definición 9.9, Pasapalabra 7.5, Juego chino 5.7, La peña de Morfi 3.6 Los más vistos de El Trece : "Profesión peligro" 3.7. "Belleza negra", La familia Ingalls 3.0. Almorzando con Juana 2.8. "Shazam la furia de los dioses" 2.5. "El misterio de soho" 2.4

: "Profesión peligro" 3.7. "Belleza negra", La familia Ingalls 3.0. Almorzando con Juana 2.8. "Shazam la furia de los dioses" 2.5. "El misterio de soho" 2.4 Los más vistos de América TV: GPS 1.3. Infama 1.2. Dominbord 0.8. Infama la previa 0.7. Mauro Szeta presenta, Modo Selfie 0.6

GPS 1.3. Infama 1.2. Dominbord 0.8. Infama la previa 0.7. Mauro Szeta presenta, Modo Selfie 0.6 Los más vistos de El Nueve : Turismo carretera La final 2.7. Turismo Carretera El podio 1.7. Turismo carretera La previa 1.4. Implacables 0.8. 70 20 hoy, Circuito 3X3, Fútbol sin manchas, Imagen de moda 0.5

: Turismo carretera La final 2.7. Turismo Carretera El podio 1.7. Turismo carretera La previa 1.4. Implacables 0.8. 70 20 hoy, Circuito 3X3, Fútbol sin manchas, Imagen de moda 0.5 Los más vistos de Canal 7: La Santa Misa 0.7. El angelus, Hay música siempre, Se siente Argentina, Sorteo quini seis 0.4. Se siente Argentina 0.3. El Cálamo y su mensaje, rodar, Se siente Argentina, Wine rider 0.2. Encuentro en estudio, Hoja de ruta, Imperdibles, Unísono la música 0.1

La Santa Misa 0.7. El angelus, Hay música siempre, Se siente Argentina, Sorteo quini seis 0.4. Se siente Argentina 0.3. El Cálamo y su mensaje, rodar, Se siente Argentina, Wine rider 0.2. Encuentro en estudio, Hoja de ruta, Imperdibles, Unísono la música 0.1 Los más vistos de Net TV : "El ejecutor" 0.3. "La gran explosión", "El lado oscuro de la luna" 0.2. Caso cerrado, Fiestas Argentinas, Intelexis, La piloto, Todos podemos viajar 0.1

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El top five

MasterChef Celebrity 12.1 MasterChef Celebrity la definición 9.9 Pasapalabra 7.5 Juego chino 5.7 "Profesión peligro" 3.7

Los promedios