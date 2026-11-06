Yanina Latorre adelantó en qué canal seguiría tras la venta de Mandarina Contenidos: "No tiene identidad"

Yanina Latorre habló nuevamente sobre la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y habló sobre el futuro de "Sálvese quien pueda" en América TV.

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de la productora, la cual Mariano Chihade vendió recientemente al Grupo Octubre.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

Tras unos días de incertidumbre y de pensar sobre el futuro de cada uno, fue Yanina quien aprovechó a expresarse en su programa radial Yanina 107.9 en El Observador y aclaró: "Mi decisión no depende de Ángel. Mi decisión depende de mí".

"Estoy bastante más definida que la semana anterior. No lo charlé con nadie, solo con mi marido", aseguró. Además, lanzó una crítica sobre un canal: "El Nueve no tiene identidad".

"Mi respuesta cuando me ofrecieron El Nueve, me dijeron 'imagínate si vos y Ángel van a El Nueve y lo levantan'. Yo no tengo ganas de vivir de levantando canales, que lo levante otro. Acá estoy instalada", afirmó la conductora sobre su actualidad en el actual canal al que pertenece.

Por otra parte, volvíó a elogiar a América TV y remarcó: "Este es el mejor año de América desde que yo estoy en América".

Con sus declaraciones, todo daría a entender que Yanina Latorre seguiría con la conducción de Sálvese quien pueda en América TV, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.