Rating: cuánto midió MasterChef Celebrity, Avenida Brasil y el anteúltimo programa de Popstars

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El lunes 2 de noviembre, MasterChef Celebrity fue lo más visto de Telefe, mientras que Historias de Corazón: Avenida Brasil ocupó el cuarto lugar junto al anteúltimo programa de Popstars, donde se definieron a las ocho finalistas del reality.
Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 11.7; Telefe noticias 9.3; MasterChef Celebrity: la definición 9.0; Historias de corazón: Avenida Brasil y Popstars 8.0; El noticiero de la gente 7.7
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.3; Ahora caigo y Telenoche 4.7; El Zorro y Mediodía noticias 4.6; Otro día perdido 4.5; Cuestión de peso 3.1
Los más vistos de América TV: LAM 3.2; Primicias Ya 3.0; América noticias y Lape club social informativo 2.9; Intrusos 2.8; Sálvese quien pueda 2.7
Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.3; Qué mañana! 2.7; Telenueve central 2.6; Telenueve al mediodía 2.5; Bienvenidos a ganar 1.8
Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba II 0.5; Iluminadas y La noche es nuestra 0.4; Estamos en una y Mediodía bien arriba 0.3; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Central), La casa de Chicho y Tomi y Se siente Argentina 0.2; Canal 7 noticias (Mediodía), Canal 7 noticias (Noche), Feliz vida y Las mañanas con Andino 0.1
Rating: todos los números del lunes 2 de noviembre
El top five
MasterChef Celebrity 11.7
Telefe noticias 9.3
MasterChef Celebrity: la definición 9.0
Historias de corazón: Avenida Brasil y Popstars 8.0
El noticiero de la gente 7.7
Los promedios
Telefe 7.9
El Trece 4.4
América TV 2.7
El Nueve 2.0
Canal Siete 0.3