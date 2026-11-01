Un oasis urbano con ladrillos a la vista, baños abiertos y jardines: así es la casona donde se casaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en una vieja casona de San Telmo, y se conocieron los detalles.

La pareja disfrutó de su boda en Casa Carlos, un espacio que conserva la estructura de una típica casa chorizo.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat decidieron celebrar su unión alejados del ruido, y escogieron un oasis urbano que combina la arquitectura tradicional con jardines rodeados de verde y decoración histórica.

Casa Carlos ofrece diferentes ambientes para disfrutar al aire libre o bajo techo, pero el mayor atractivo son los momentos compartidos en medio de la naturaleza.

Las paredes con ladrillo a la vista y pisos originales de época convierten a la casona en un lugar con historia, ideal para quienes buscan tranquilidad en medio de la ciudad.

También cuenta con amplias galerías con columnas robustas y puertas que conservan su estilo antiguo, acompañado de detalles de luminaria y otros artefactos.

Uno de los espacios más llamativos es el baño, ya que es abierto y tiene vista al jardín.

Las plantas y los árboles son los grandes protagonistas, al igual que la estructura rustica que alberga a la casona en San Telmo.

¿Cómo fue el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en San Telmo a tres años de haberse conocido y estuvieron acompañados de sus amigos y familia.

La ceremonia fue muy íntima y, según reveló LAM, se llevó a cabo en Casa Carlos, una propiedad antigua del barrio porteño que fue preparada para realizar distintos eventos y bodas. La encargada de la organización fue Claudia Villafañe, que respetó el estilo de la artista: minimalista y modesto.

A lo largo de la mañana y la tarde, se pudo apreciar la llegada algunas de las celebridades que estuvieron presentes al momento de dar el sí. Algunos excompañeros de los inicios en la actuación de Mariana como Cande Vetrano, Mery del Cerro y Peter Lanzani, y algunos colegas y amigos del mundo musical como Dillom, Juliana Gattas y Ale Sergi.

Anita Espósito, su hermana, llegó con un vestido rojo, mientras que su madre Majo Riera lució un vestido verde con flores, con detalles en fucsia y rosa.

Por el lado de Pedro, se pudo apreciar a algunos compañeros de su canal de streaming Gelatina y amigos del ambiente como Tomás Rebord, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu.

Más tarde, se viralizaron algunas imágenes del evento que fueron tomadas por vecinos de los edificios cercanos a la casona donde se los podía ver a los novios de la mano mientras estaban rodeados por sus allegados, quienes los recibían con un enorme aplauso. Ella con un vestido blanco muy sencillo pero elegante, a juego con la decoración, y él con un traje color crema con camisa blanca.

También, se pudo captar un momento muy especial, cuando la pareja entonó sus votos. Se pudo escuchar la voz de la cantante expresar palabras como “Por ser tu mujer” y “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”.